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Kia опубликовала тизер хэтчбека Cee’d
Новинка дебютирует в кузове «хэтчбек» и «универсал».
Компания Kia опубликовала тизер хэтчбека cee’d третьего поколения, название которого автопроизводитель теперь начал писать как Ceed. Публичная премьера новинки состоится 6 марта на Женевском автосалоне, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на autonews.ru.
Новинка разрабатывалась в европейском дизайн-центре южнокорейской марки во Франкфурте-на-Майне, где также создавалась внешность самой быстрой модели в истории Kia — фастбека Stinger. В компании отметили, что облик модели «стал солиднее и спортивнее», а управляемость и ходовые качества «поднялись на новый уровень».
Третий Kia Ceed получит новую линейку двигателей, подробности о которой пока не приводятся. По неофициальным данным, в нее войдет бензиновый трехцилиндровый наддувный мотор рабочим объемом один литр мощностью 120 л.с., а также 1,4-литровая «четверка», выдающая 140 лошадиных сил. Кроме того, будут доступны дизели объемом 1,6 литра, развивающие 110 и 136 сил. Трансмиссии — шестиступенчатая «механика» или семидиапазонный «робот» с двумя сцеплениями.
В компании также отметили, что в Женеве вместе с хэтчбеком дебютирует еще один вариант кузова. По всей видимости, речь идет об универсале. Как ожидается, в дальнейшем список модификаций пополнит автомобиль с кузовом Shooting Brake, а также вседорожный вариант.
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Европейские продажи нового Kia Ceed стартуют во второй половине нынешнего года.
Компания Kia опубликовала тизер хэтчбека cee’d третьего поколения, название которого автопроизводитель теперь начал писать как Ceed. Публичная премьера новинки состоится 6 марта на Женевском автосалоне, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на autonews.ru.
Новинка разрабатывалась в европейском дизайн-центре южнокорейской марки во Франкфурте-на-Майне, где также создавалась внешность самой быстрой модели в истории Kia — фастбека Stinger. В компании отметили, что облик модели «стал солиднее и спортивнее», а управляемость и ходовые качества «поднялись на новый уровень».
Третий Kia Ceed получит новую линейку двигателей, подробности о которой пока не приводятся. По неофициальным данным, в нее войдет бензиновый трехцилиндровый наддувный мотор рабочим объемом один литр мощностью 120 л.с., а также 1,4-литровая «четверка», выдающая 140 лошадиных сил. Кроме того, будут доступны дизели объемом 1,6 литра, развивающие 110 и 136 сил. Трансмиссии — шестиступенчатая «механика» или семидиапазонный «робот» с двумя сцеплениями.
В компании также отметили, что в Женеве вместе с хэтчбеком дебютирует еще один вариант кузова. По всей видимости, речь идет об универсале. Как ожидается, в дальнейшем список модификаций пополнит автомобиль с кузовом Shooting Brake, а также вседорожный вариант.
Читайте также: Hyundai официально представила новый Santa Fe
Европейские продажи нового Kia Ceed стартуют во второй половине нынешнего года.
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