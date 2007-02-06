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Kia опубликовала тизер хэтчбека Cee’d

Kia опубликовала тизер хэтчбека Cee’dНовинка дебютирует в кузове «хэтчбек» и «универсал».

Компания Kia опубликовала тизер хэтчбека cee’d третьего поколения, название которого автопроизводитель теперь начал писать как Ceed. Публичная премьера новинки состоится 6 марта на Женевском автосалоне, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на autonews.ru.

Новинка разрабатывалась в европейском дизайн-центре южнокорейской марки во Франкфурте-на-Майне, где также создавалась внешность самой быстрой модели в истории Kia — фастбека Stinger. В компании отметили, что облик модели «стал солиднее и спортивнее», а управляемость и ходовые качества «поднялись на новый уровень».

Третий Kia Ceed получит новую линейку двигателей, подробности о которой пока не приводятся. По неофициальным данным, в нее войдет бензиновый трехцилиндровый наддувный мотор рабочим объемом один литр мощностью 120 л.с., а также 1,4-литровая «четверка», выдающая 140 лошадиных сил. Кроме того, будут доступны дизели объемом 1,6 литра, развивающие 110 и 136 сил. Трансмиссии — шестиступенчатая «механика» или семидиапазонный «робот» с двумя сцеплениями.

В компании также отметили, что в Женеве вместе с хэтчбеком дебютирует еще один вариант кузова. По всей видимости, речь идет об универсале. Как ожидается, в дальнейшем список модификаций пополнит автомобиль с кузовом Shooting Brake, а также вседорожный вариант.

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Европейские продажи нового Kia Ceed стартуют во второй половине нынешнего года.
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 Теги: KIA Ceed

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Сегодня, 12:32 » Автор: Богдан Процив
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