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Раздел: Авто  
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Эксперты рассказали, какими способами чаще всего угоняют авто в Украине

Эксперты рассказали, какими способами чаще всего угоняют авто в Украине Также озвучены самые популярные среди угонщиков марки машин.

Самым распространенным методом угона в по-прежнему считается разбивание окон и вскрытие замка на двери автомобиля, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на AvtoDream.

Как рассказали, при краже автомобиля используют множество методов, но пока самым распространенным считается грубая сила.

Для более дорогих автомобилей уже применяют современные методы, которые помогают проникнуть в салон и завести двигатель различными способами или получить полный доступ к авто через подмену сигнала, который исходит от смарт-ключей.

Эксперты советуют заранее подумать о нескольких способах защиты авто, а ранее сообщалось, что лучшим способом являются комбинированные системы безопасности – механические и электронные. Также рекомендуется застраховать автомобиль.

По итогу 2017 года больше всего угоняли автомобили марок lada, Toyota, Hyundai, и Kia.

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Более дорогие автомобили угоняют реже, и зачастую их отправляют в другие страны или на разборку.
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Вчера, 23:39 » Автор: Евгений Шевченко
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