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Раздел: Авто  
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В США на парковке случайно обнаружили коллекцию спорткаров

В США на парковке случайно обнаружили коллекцию спорткаровВ общей сложности известно о 32 машинах.

Пользователь социальной сети Reddit с ником philsebbens обнаружил на офисной парковке в городе Мемфисе, штат Тенесси, коллекцию спорткаров, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Avtodream

Машины, принадлежащие частному лицу, хранятся на последнем этаже паркинга. Некоторые из них покрыты пылью, грязью и нецензурными надписями.

Среди припаркованных автомобилей можно обнаружить, например, 575-сильный родстер Jaguar F-Type Project 7, Ford GT первого поколения, Porsche 991 GT3 RS, ретрородстер Plymouth Prowler и Ferrari 599 GTO.

Неожиданную находку в конце января текущего года сделали строители во время сноса заброшенного роботизированного паркинга в Эдинбурге. В здании, простоявшем 15 лет, они обнаружили восемь автомобилей, включая Austin Maestro и Fiat Uni.

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В общей сложности известно о 32 машинах. Пока остается неясным, кому они принадлежат и почему столько лет простояли нетронутыми.

В США на парковке случайно обнаружили коллекцию спорткаров
В США на парковке случайно обнаружили коллекцию спорткаров
В США на парковке случайно обнаружили коллекцию спорткаров
В США на парковке случайно обнаружили коллекцию спорткаров
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 Теги: США, спорткар

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Сегодня, 00:19 » Автор: Татьяна Ларина
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