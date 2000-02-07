Раздел: Авто
В США на парковке случайно обнаружили коллекцию спорткаров
В общей сложности известно о 32 машинах.
Пользователь социальной сети Reddit с ником philsebbens обнаружил на офисной парковке в городе Мемфисе, штат Тенесси, коллекцию спорткаров, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Avtodream
Машины, принадлежащие частному лицу, хранятся на последнем этаже паркинга. Некоторые из них покрыты пылью, грязью и нецензурными надписями.
Среди припаркованных автомобилей можно обнаружить, например, 575-сильный родстер Jaguar F-Type Project 7, Ford GT первого поколения, Porsche 991 GT3 RS, ретрородстер Plymouth Prowler и Ferrari 599 GTO.
Неожиданную находку в конце января текущего года сделали строители во время сноса заброшенного роботизированного паркинга в Эдинбурге. В здании, простоявшем 15 лет, они обнаружили восемь автомобилей, включая Austin Maestro и Fiat Uni.
Читайте также: Ничего странного: в Питере на парковке оставили верблюда
В общей сложности известно о 32 машинах. Пока остается неясным, кому они принадлежат и почему столько лет простояли нетронутыми.
Пользователь социальной сети Reddit с ником philsebbens обнаружил на офисной парковке в городе Мемфисе, штат Тенесси, коллекцию спорткаров, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Avtodream
Машины, принадлежащие частному лицу, хранятся на последнем этаже паркинга. Некоторые из них покрыты пылью, грязью и нецензурными надписями.
Среди припаркованных автомобилей можно обнаружить, например, 575-сильный родстер Jaguar F-Type Project 7, Ford GT первого поколения, Porsche 991 GT3 RS, ретрородстер Plymouth Prowler и Ferrari 599 GTO.
Неожиданную находку в конце января текущего года сделали строители во время сноса заброшенного роботизированного паркинга в Эдинбурге. В здании, простоявшем 15 лет, они обнаружили восемь автомобилей, включая Austin Maestro и Fiat Uni.
Читайте также: Ничего странного: в Питере на парковке оставили верблюда
В общей сложности известно о 32 машинах. Пока остается неясным, кому они принадлежат и почему столько лет простояли нетронутыми.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
373
0
Оставьте свой комментарий