Раздел: Авто
В Украине вырос импорт новых автомобилей
В Украину было ввезено 80,5 тыс. новых авто.
В Украину в 2017 году было ввезено 80,5 тыс. новых автомобилей, с которых уплачено 15,8 млрд грн таможенных платежей, тогда как в 2016 году количество таможенных оформлений составило 63 тыс. авто с уплатой 12,4 млрд грн платежей. Об этом в пятницу, 9 февраля, сообщает Государственная фискальная служба, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на korrespondent.net.
В ведомстве отметили, что подержанных автомобилей было оформлено 72,9 тыс. с уплатой 5,5 млрд грн таможенных платежей, в том числе по уменьшенным ставкам акцизного налога – 69,5 тыс. ед. с уплатой 5,1 млрд грн.
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В 2016 году было импортировано 23,8 тыс. подержанных автомобилей, в том числе по льготным ставкам 15,1 тыс., с которых уплачено 2,4 млрд грн таможенных платежей (в том числе 1,2 млрд грн по сниженным ставкам).
В Украину в 2017 году было ввезено 80,5 тыс. новых автомобилей, с которых уплачено 15,8 млрд грн таможенных платежей, тогда как в 2016 году количество таможенных оформлений составило 63 тыс. авто с уплатой 12,4 млрд грн платежей. Об этом в пятницу, 9 февраля, сообщает Государственная фискальная служба, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на korrespondent.net.
В ведомстве отметили, что подержанных автомобилей было оформлено 72,9 тыс. с уплатой 5,5 млрд грн таможенных платежей, в том числе по уменьшенным ставкам акцизного налога – 69,5 тыс. ед. с уплатой 5,1 млрд грн.
Читайте также: В Украине с начала года выросло автопроизводство
В 2016 году было импортировано 23,8 тыс. подержанных автомобилей, в том числе по льготным ставкам 15,1 тыс., с которых уплачено 2,4 млрд грн таможенных платежей (в том числе 1,2 млрд грн по сниженным ставкам).
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