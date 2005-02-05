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Раздел: Авто  
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В Украине вырос импорт новых автомобилей

В Украине вырос импорт новых автомобилейВ Украину было ввезено 80,5 тыс. новых авто.

В Украину в 2017 году было ввезено 80,5 тыс. новых автомобилей, с которых уплачено 15,8 млрд грн таможенных платежей, тогда как в 2016 году количество таможенных оформлений составило 63 тыс. авто с уплатой 12,4 млрд грн платежей. Об этом в пятницу, 9 февраля, сообщает Государственная фискальная служба, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на korrespondent.net.

В ведомстве отметили, что подержанных автомобилей было оформлено 72,9 тыс. с уплатой 5,5 млрд грн таможенных платежей, в том числе по уменьшенным ставкам акцизного налога – 69,5 тыс. ед. с уплатой 5,1 млрд грн.

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В 2016 году было импортировано 23,8 тыс. подержанных автомобилей, в том числе по льготным ставкам 15,1 тыс., с которых уплачено 2,4 млрд грн таможенных платежей (в том числе 1,2 млрд грн по сниженным ставкам).
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 Теги: автомобили, импорт

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Сегодня, 13:17 » Автор: Богдан Процив
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