Илон Маск рассказал, куда поедет беспилотная Tesla

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Изначально в продажу поступит только заднеприводная модификация Model 3, полноприводную придется ждать еще минимум полгода.

После перепрошивки самый мощный электрокар Tesla набирает 96 км/ч за 2,4 секунды, тогда как раньше он был на 0,1 секунды медленнее.