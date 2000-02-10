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Илон Маск рассказал, куда поедет беспилотная Tesla
Автомобиль объедет все американские штаты за ближайшие полгода.
Канадско-американский бизнесмен и инженер Маск (Elon Musk) отметил, что беспилотный автомобиль Tesla осуществит "вояж" по территории всех Соединенных Штатов вообще человека-водителя, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Народную правду.
По словам изобретателя, автопилот уже скоро будет готов к практическим испытаниям.
Максимальный срок, который дал Маск автомобилю Tesla, чтобы тот пересек Америку без водителя, насчитывает полгода.
Этим экспериментом производитель электромобилей решил проверить автономность системы автопилотирования.
Напомним, компания Armormax превратила электрокар Tesla Model S в настоящий "броневик", который спокойно выдерживает выстрел из снайперской винтовки.
Напомним, электрокар Tesla Model 3 стал одним из изобретений, которые потрясли мир 2017 года.
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Также напомним, в октябре корпорация Tesla неожиданно пошла на освобождение нескольких сотен сотрудников. По разным оценкам, работу потеряли от 400 до 700 человек, в том числе менеджеры и технические специалисты.
Канадско-американский бизнесмен и инженер Маск (Elon Musk) отметил, что беспилотный автомобиль Tesla осуществит "вояж" по территории всех Соединенных Штатов вообще человека-водителя, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Народную правду.
По словам изобретателя, автопилот уже скоро будет готов к практическим испытаниям.
Максимальный срок, который дал Маск автомобилю Tesla, чтобы тот пересек Америку без водителя, насчитывает полгода.
Этим экспериментом производитель электромобилей решил проверить автономность системы автопилотирования.
Напомним, компания Armormax превратила электрокар Tesla Model S в настоящий "броневик", который спокойно выдерживает выстрел из снайперской винтовки.
Напомним, электрокар Tesla Model 3 стал одним из изобретений, которые потрясли мир 2017 года.
Читайте также: Названы области Украины с наибольшим количеством электромобилей
Также напомним, в октябре корпорация Tesla неожиданно пошла на освобождение нескольких сотен сотрудников. По разным оценкам, работу потеряли от 400 до 700 человек, в том числе менеджеры и технические специалисты.
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