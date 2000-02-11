Раздел: Авто
Объявлен лучший гибридный автомобиль в Украине
В голосовании принимали участие журналисты и общественное жюри.
В самой «зеленой» номинации конкурса «Автомобиль года в Украине 2018» Kia Niro опередил в своем классе Lexus NX Hybrid и Hyundai Ioniq. Мнение журналистского и общественного жюри при выборе победителя в данной номинации разделилось, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на АвтоЦентр.
Многие читатели отдали предпочтение японскому гибриду Lexus, но по совокупности баллов победа досталась Kia Niro. Kia Niro построен на абсолютно новой платформе, что позволило разместить батарею гибридной установки перед топливным баком и задней осью, благодаря чему она не забрала пространство салоне и багажном отделении.
Kia Niro стал лучшим авто в Украине в номинации «электромобили и гибриды» Не удивительно, что в салоне просторно. Да еще и удобно, во всех версиях есть обогревы руля и передних сидений, а в комплектациях подороже – еще и обогрев заднего «дивана» и даже вентиляция передних сидений.
В отличие от батарей большинства конкурентов, АКБ в Niro литий-ионная, полимерная, вместо жидких электролитов в ней использованы нетекучие полимеры, благодаря чему ей можно придать практически любую форму. Гибридная установка Kia Niro состоит из бензинового двигателя GDi объемом 1,6 л и мощностью 105 сил с максимальным крутящим моментом 147 Нм и электродвигателя в 43 л.с. и 170 Нм. Суммарный максимум силового агрегата – 141 л.с. и 265 Нм.
Благодаря тому, что 170 Нм электрической тяги доступны непосредственно со старта, Niro ускоряется очень напористо. Но главное в гибриде – экономия топлива. При аккуратной езде в городе укладываешься в показатели менее 5 л на 100 км пробега. На Киа Ниро можно передвигаться и исключительно на электротяге, проехав в таком режиме около 2 км.
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Отметим и наполненность Niro современными системами безопасности. Тут предусмотрены и удержание авто в полосе, и мониторинг мертвых зон, и даже система автономного экстренного торможения.
В самой «зеленой» номинации конкурса «Автомобиль года в Украине 2018» Kia Niro опередил в своем классе Lexus NX Hybrid и Hyundai Ioniq. Мнение журналистского и общественного жюри при выборе победителя в данной номинации разделилось, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на АвтоЦентр.
Многие читатели отдали предпочтение японскому гибриду Lexus, но по совокупности баллов победа досталась Kia Niro. Kia Niro построен на абсолютно новой платформе, что позволило разместить батарею гибридной установки перед топливным баком и задней осью, благодаря чему она не забрала пространство салоне и багажном отделении.
Kia Niro стал лучшим авто в Украине в номинации «электромобили и гибриды» Не удивительно, что в салоне просторно. Да еще и удобно, во всех версиях есть обогревы руля и передних сидений, а в комплектациях подороже – еще и обогрев заднего «дивана» и даже вентиляция передних сидений.
В отличие от батарей большинства конкурентов, АКБ в Niro литий-ионная, полимерная, вместо жидких электролитов в ней использованы нетекучие полимеры, благодаря чему ей можно придать практически любую форму. Гибридная установка Kia Niro состоит из бензинового двигателя GDi объемом 1,6 л и мощностью 105 сил с максимальным крутящим моментом 147 Нм и электродвигателя в 43 л.с. и 170 Нм. Суммарный максимум силового агрегата – 141 л.с. и 265 Нм.
Благодаря тому, что 170 Нм электрической тяги доступны непосредственно со старта, Niro ускоряется очень напористо. Но главное в гибриде – экономия топлива. При аккуратной езде в городе укладываешься в показатели менее 5 л на 100 км пробега. На Киа Ниро можно передвигаться и исключительно на электротяге, проехав в таком режиме около 2 км.
Читайте также: Специалисты рассказали, какой цвет автомобиля выгоднее для перепродажи
Отметим и наполненность Niro современными системами безопасности. Тут предусмотрены и удержание авто в полосе, и мониторинг мертвых зон, и даже система автономного экстренного торможения.
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