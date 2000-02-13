Эксперты рассказали, чем опасен снег на крыше автомобиля

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Скоро зима, и любой водитель должен быть к ней готов.

На выставке потребительской электроники в Лас-Вегасе компания Ford покажет концептуальную версию компакт-вэна C-Max Energi, аккумуляторы которого могут быть заряжены не только от электросети.