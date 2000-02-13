Раздел: Авто
Эксперты рассказали, чем опасен снег на крыше автомобиля
Куча снега на крыше машины несёт в себе большую угрозу безопасности движения.
То ли от занятости, то ли с лени, но содрать снег и лед с окон, «позабыв» об огромной шапке на крыше, для некоторых водителей давно стало нормой. Надеясь на то, что снег слетит во время движения, ежедневно десятки автомобилей выезжают на улицы, подвергая опасности свою жизнь и жизнь окружающих, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Автотему.
Бывают, правда, и другие причины — например, низкий рост водителя внедорожника, или наличие огромного «багажника» на крыше. Но даже в таких ситуациях решение вопроса лучше найти.
Снег на крыше на прямую влияет на безопасность. Быстрая остановка сбрасывает все собранное на крыше на переднее окно, что приводит к полной потере видимости. Даже если стеклоочистители работают, они не смогут справиться. Кроме того, вес снеговой шапки на авто может легко достигать и 20 кг. Если на скорости 100 км/ч придется затормозить, сила удара снежной массы достигнет 5 тонн.
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Не случайно в некоторых европейских странах на водителей с нечистыми автомобилями накладываются серьезные штрафы. В Германии и Франции, на 60 евро, если автомобиль покрыт снегом.
То ли от занятости, то ли с лени, но содрать снег и лед с окон, «позабыв» об огромной шапке на крыше, для некоторых водителей давно стало нормой. Надеясь на то, что снег слетит во время движения, ежедневно десятки автомобилей выезжают на улицы, подвергая опасности свою жизнь и жизнь окружающих, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Автотему.
Бывают, правда, и другие причины — например, низкий рост водителя внедорожника, или наличие огромного «багажника» на крыше. Но даже в таких ситуациях решение вопроса лучше найти.
Снег на крыше на прямую влияет на безопасность. Быстрая остановка сбрасывает все собранное на крыше на переднее окно, что приводит к полной потере видимости. Даже если стеклоочистители работают, они не смогут справиться. Кроме того, вес снеговой шапки на авто может легко достигать и 20 кг. Если на скорости 100 км/ч придется затормозить, сила удара снежной массы достигнет 5 тонн.
Читайте также: Простые способы, позволяющие избавиться от запаха табака в салоне авто
Не случайно в некоторых европейских странах на водителей с нечистыми автомобилями накладываются серьезные штрафы. В Германии и Франции, на 60 евро, если автомобиль покрыт снегом.
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