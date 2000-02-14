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Раздел: Авто  
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Объявлены характеристики нового Geely SL

Объявлены характеристики нового Geely SL Новый Geely SL будет продаваться по цене от $15 750.

В интернет просочились первые фото Geely SL. Новый китайский седан D-класса поступит в продажу на родине со второй половины 2018 года, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на АвтоЦентр.

Цена Geely SL составит от 100 тыс. юаней ($15 750). Новый Geely SL 2019 отличается динамичным дизайном с покатой крышей в стиле Ford Mondeo и новой Honda Accord 2018.

Спереди обращает на себя внимание пятиугольная решетка радиатора, как у обновленного Geely Emgrand 7. Она станет визитной карточкой новых Джили.

Переднеприводной седан Geely SL достигает 4680 мм в длину, 1785 мм в ширину и 1460 мм в высоту, а его колесная база составляет 2670 мм.

По предварительным данным, Geely SL будут оснащать бензиновыми турбомоторами практически одинаковой мощности – 1,0-литровым 136-сильным и 1,4-литровым 133-сильным.

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Позже может также появиться 1,5-литровый турбодвигатель на 177 л. с.
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Сегодня, 01:03 » Автор: Евгений Шевченко
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