Раздел: Авто
Объявлены характеристики нового Geely SL
Новый Geely SL будет продаваться по цене от $15 750.
В интернет просочились первые фото Geely SL. Новый китайский седан D-класса поступит в продажу на родине со второй половины 2018 года, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на АвтоЦентр.
Цена Geely SL составит от 100 тыс. юаней ($15 750). Новый Geely SL 2019 отличается динамичным дизайном с покатой крышей в стиле Ford Mondeo и новой Honda Accord 2018.
Спереди обращает на себя внимание пятиугольная решетка радиатора, как у обновленного Geely Emgrand 7. Она станет визитной карточкой новых Джили.
Переднеприводной седан Geely SL достигает 4680 мм в длину, 1785 мм в ширину и 1460 мм в высоту, а его колесная база составляет 2670 мм.
По предварительным данным, Geely SL будут оснащать бензиновыми турбомоторами практически одинаковой мощности – 1,0-литровым 136-сильным и 1,4-литровым 133-сильным.
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Позже может также появиться 1,5-литровый турбодвигатель на 177 л. с.
В интернет просочились первые фото Geely SL. Новый китайский седан D-класса поступит в продажу на родине со второй половины 2018 года, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на АвтоЦентр.
Цена Geely SL составит от 100 тыс. юаней ($15 750). Новый Geely SL 2019 отличается динамичным дизайном с покатой крышей в стиле Ford Mondeo и новой Honda Accord 2018.
Спереди обращает на себя внимание пятиугольная решетка радиатора, как у обновленного Geely Emgrand 7. Она станет визитной карточкой новых Джили.
Переднеприводной седан Geely SL достигает 4680 мм в длину, 1785 мм в ширину и 1460 мм в высоту, а его колесная база составляет 2670 мм.
По предварительным данным, Geely SL будут оснащать бензиновыми турбомоторами практически одинаковой мощности – 1,0-литровым 136-сильным и 1,4-литровым 133-сильным.
Читайте также: Дорогой раритет: "Запорожец" в идеальном состоянии продается в России по заоблачной цене
Позже может также появиться 1,5-литровый турбодвигатель на 177 л. с.
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