» » Skoda представит роскошный вседорожник
Раздел: Авто  
0

Skoda представит роскошный вседорожник

Skoda представит роскошный вседорожникКомпания Skoda представит в Женеве флагманскую модификацию кроссовера Kodiaq — Laurin & Klement.

Новинка, названная в честь основателей марки, получит особые стилистические решения и расширенный набор стандартного оборудования, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Avtodream

От стандартного Skoda Kodiaq версия Laurin & Klement будет отличаться хромированной решеткой радиатора, 19-дюймовыми колесными дисками и измененным задним бампером с металлическими акцентами. В стандартное оснащение кроссовера войдет полностью светодиодная оптика, сиденье водителя с электроприводом и памятью.

Помимо этого, Skoda Kodiaq Laurin & Klement укомплектуют фоновой подсветкой салона, алюминиевыми педалями, салонным зеркалом с автозатемнением и аудиосистемой Canton. Интерьер машины отделают кожей, а черные декоративные вставки покроют рояльным лаком.

Гамма двигателем топового вседорожника будет состоять из нового 1,5-литрового бензинового турбомотора TSI мощностью 150 лошадиных сил и двухлитрового агрегата, отдача которого увеличена со 180 до 190 сил.

Помимо этого, для Kodiaq Laurin & Klement доступны двухлитровые дизели мощностью 150 и 190 лошадиных сил. Двигатели сочетаются с семиступенчатым «роботом» с двумя сцеплениями.

Читайте также: Skoda представит свой первый электромобиль

Полноприводные версии Skoda Kodiaq Laurin & Klement можно дооснастить адаптивной подвеской.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: Skoda, вседорожник

Загрузка...
загрузка...
Сегодня, 01:51 » Автор: Татьяна Ларина
     69
     0

Похожие новости по теме

Skoda рассекретила топовую версию кроссовера Kodiaq Skoda рассекретила топовую версию кроссовера Kodiaq

Публичная премьера новинки состоится на автосалоне в Женеве в марте нынешнего года.

Раскрыты характеристики нового спортивного кроссовера Skoda Kodiaq Sportline Раскрыты характеристики нового спортивного кроссовера Skoda Kodiaq Sportline

Skoda Kodiaq Sportline предлагают с двигателями мощностью от 150 до 190 л. с.

Названы характеристики нового кроссовера Skoda Названы характеристики нового кроссовера Skoda

Новая модель Skoda Kodiaq Coupe получит несколько моторов.

Skoda Superb покрыли «звездной пылью» Skoda Superb покрыли «звездной пылью»

Чешская фирма Preciosa помогла «Шкоде» со спецверсией седана.

Skoda готовит в Женеве анонс топовой версии Octavia Skoda готовит в Женеве анонс топовой версии Octavia

На мартовском автосалоне в Женеве состоится премьера Skoda Octavia Laurin & Klement.


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите текст с изображения: *


наверх