Раздел: Авто
Skoda представит роскошный вседорожник
Компания Skoda представит в Женеве флагманскую модификацию кроссовера Kodiaq — Laurin & Klement.
Новинка, названная в честь основателей марки, получит особые стилистические решения и расширенный набор стандартного оборудования, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Avtodream
От стандартного Skoda Kodiaq версия Laurin & Klement будет отличаться хромированной решеткой радиатора, 19-дюймовыми колесными дисками и измененным задним бампером с металлическими акцентами. В стандартное оснащение кроссовера войдет полностью светодиодная оптика, сиденье водителя с электроприводом и памятью.
Помимо этого, Skoda Kodiaq Laurin & Klement укомплектуют фоновой подсветкой салона, алюминиевыми педалями, салонным зеркалом с автозатемнением и аудиосистемой Canton. Интерьер машины отделают кожей, а черные декоративные вставки покроют рояльным лаком.
Гамма двигателем топового вседорожника будет состоять из нового 1,5-литрового бензинового турбомотора TSI мощностью 150 лошадиных сил и двухлитрового агрегата, отдача которого увеличена со 180 до 190 сил.
Помимо этого, для Kodiaq Laurin & Klement доступны двухлитровые дизели мощностью 150 и 190 лошадиных сил. Двигатели сочетаются с семиступенчатым «роботом» с двумя сцеплениями.
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Полноприводные версии Skoda Kodiaq Laurin & Klement можно дооснастить адаптивной подвеской.
Новинка, названная в честь основателей марки, получит особые стилистические решения и расширенный набор стандартного оборудования, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Avtodream
От стандартного Skoda Kodiaq версия Laurin & Klement будет отличаться хромированной решеткой радиатора, 19-дюймовыми колесными дисками и измененным задним бампером с металлическими акцентами. В стандартное оснащение кроссовера войдет полностью светодиодная оптика, сиденье водителя с электроприводом и памятью.
Помимо этого, Skoda Kodiaq Laurin & Klement укомплектуют фоновой подсветкой салона, алюминиевыми педалями, салонным зеркалом с автозатемнением и аудиосистемой Canton. Интерьер машины отделают кожей, а черные декоративные вставки покроют рояльным лаком.
Гамма двигателем топового вседорожника будет состоять из нового 1,5-литрового бензинового турбомотора TSI мощностью 150 лошадиных сил и двухлитрового агрегата, отдача которого увеличена со 180 до 190 сил.
Помимо этого, для Kodiaq Laurin & Klement доступны двухлитровые дизели мощностью 150 и 190 лошадиных сил. Двигатели сочетаются с семиступенчатым «роботом» с двумя сцеплениями.
Читайте также: Skoda представит свой первый электромобиль
Полноприводные версии Skoda Kodiaq Laurin & Klement можно дооснастить адаптивной подвеской.
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