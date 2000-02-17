Раздел: Авто
Канадская полиция будет использовать Tesla Model X
Выбор электромобиля был сделан для экономии на топливе.
Полиция канадской провинции Онтарио получит в свое распоряжение электрический кроссовер Tesla Model X, который будет использоваться в качестве патрульного автомобиля. Об этом сообщает издание Electrek, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на АвтоМир.
Цены на Tesla Model X в Канаде начинаются от 102,3 тыс. долларов (82 тыс. долларов США). При этом в полиции надеются, что эта сумма окупится в связи с экономией на горючем, так как патрульные автомобили эксплуатируются постоянно и имеют очень большой ежегодный пробег.
Электрические автомобили компании Tesla Motors состоят на службе правоохранительных органов в ряде государств. К примеру, электрокары используются Департаментом полиции Лос-Анджелеса (LAPD), а также полицией Денвера, штат Колорадо.
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Летом прошлого года стало известно, что два лифтбека Tesla Model S пополнят автопарк полиции Люксембурга. Наконец, возможность закупки электрокаров для служебных нужд обсуждают в британском Скотланд-Ярде.
Полиция канадской провинции Онтарио получит в свое распоряжение электрический кроссовер Tesla Model X, который будет использоваться в качестве патрульного автомобиля. Об этом сообщает издание Electrek, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на АвтоМир.
Цены на Tesla Model X в Канаде начинаются от 102,3 тыс. долларов (82 тыс. долларов США). При этом в полиции надеются, что эта сумма окупится в связи с экономией на горючем, так как патрульные автомобили эксплуатируются постоянно и имеют очень большой ежегодный пробег.
Электрические автомобили компании Tesla Motors состоят на службе правоохранительных органов в ряде государств. К примеру, электрокары используются Департаментом полиции Лос-Анджелеса (LAPD), а также полицией Денвера, штат Колорадо.
Читайте также: Появилась дата выхода электрической версии Opel Corsa
Летом прошлого года стало известно, что два лифтбека Tesla Model S пополнят автопарк полиции Люксембурга. Наконец, возможность закупки электрокаров для служебных нужд обсуждают в британском Скотланд-Ярде.
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