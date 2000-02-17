» » Канадская полиция будет использовать Tesla Model X
Раздел: Авто  
0

Канадская полиция будет использовать Tesla Model X

Канадская полиция будет использовать Tesla Model X Выбор электромобиля был сделан для экономии на топливе.

Полиция канадской провинции Онтарио получит в свое распоряжение электрический кроссовер Tesla Model X, который будет использоваться в качестве патрульного автомобиля. Об этом сообщает издание Electrek, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на АвтоМир.

Цены на Tesla Model X в Канаде начинаются от 102,3 тыс. долларов (82 тыс. долларов США). При этом в полиции надеются, что эта сумма окупится в связи с экономией на горючем, так как патрульные автомобили эксплуатируются постоянно и имеют очень большой ежегодный пробег.

Электрические автомобили компании Tesla Motors состоят на службе правоохранительных органов в ряде государств. К примеру, электрокары используются Департаментом полиции Лос-Анджелеса (LAPD), а также полицией Денвера, штат Колорадо.

Читайте также: Появилась дата выхода электрической версии Opel Corsa

Летом прошлого года стало известно, что два лифтбека Tesla Model S пополнят автопарк полиции Люксембурга. Наконец, возможность закупки электрокаров для служебных нужд обсуждают в британском Скотланд-Ярде.

Канадская полиция будет использовать Tesla Model X
Канадская полиция будет использовать Tesla Model X
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Загрузка...
загрузка...
Сегодня, 01:03 » Автор: Евгений Шевченко
     296
     0

Похожие новости по теме

Tesla будет выпускать кроссовер Model X б в бюджетном варианте Tesla будет выпускать кроссовер Model X б в бюджетном варианте

Американская компания Tesla Motors начала прием заказов на наиболее доступную модификацию электрического кроссовера Tesla Model X.

Восемь тысяч человек отказались от покупки Tesla Model 3 Восемь тысяч человек отказались от покупки Tesla Model 3

Еще 4 тысячи 200 предзаказов автопроизводитель отменил сам.

Изображение новой версии электрокара Tesla Model S. Фото Изображение новой версии электрокара Tesla Model S. Фото

В планы Tesla на 2017 год также входит выпуск компактного электрического седана Model III.

Tesla Motors выпускает новый электрокар Tesla Motors выпускает новый электрокар

Model 3 будет конкурировать с BMW 3-й серии.

Кроссовер Tesla Model X отправился на конвейер Кроссовер Tesla Model X отправился на конвейер

Компания Tesla Motors готова запускать в массовое производство электрический кроссовер.


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите текст с изображения: *


наверх