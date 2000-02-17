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Главные причины аварийности на дорогах Украины

Главные причины аварийности на дорогах Украины Названы семь самых распространённых причин ДТП.

Безопасность дорожного движения - острый вопрос для Украины. Из года в год статистика правонарушений и дорожно-транспортных происшествий (ДТП) неутешительная, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на ТвояМашина.

В 2017 году было зарегистрировано более 162 тысяч ДТП, в которых пострадало 38 109 человек: 3432 человека погибли и 34 677 травмированы.

Основной причиной ДТП с пострадавшими - 28% случаев - стало нарушение правил маневрирования и несоблюдение безопасной дистанции. Превышение безопасной скорости движения привело к 27,8% таких инцидентов.

Наиболее распространенные причины ДТП с пострадавшими:

- нарушение правил маневрирования и несоблюдение безопасной дистанции - 28% (19,11% и 8,89% соответственно);
- превышение безопасной скорости движения - 27,81%;
- нарушение правил проезда перекрестков - 10,87%;
- несоблюдение пешеходами правил дорожного движения - 7,53%;
- управление транспортным средством в нетрезвом состоянии - 6,68%;

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- нарушение правил проезда пешеходных переходов - 6,18%;
- нарушение правил обгона - 1,68%.
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Сегодня, 02:03 » Автор: Евгений Шевченко
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