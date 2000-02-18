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Раздел: Авто  
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Немецкий блогер испытал Tesla Model X на бездорожье

Немецкий блогер испытал Tesla Model X на бездорожье Видео снято на горных дорогах Ибицы.

Немецкий блогер решил проверить внедорожные способности электрического кроссовера Tesla Model X и отправился на ней на горные и песочные тропки Ибицы снимать видео-ролик, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на ТОнеТО.

Несмотря на отсутствие характеристик, которые необходимы любому внедорожнику электрокар справился с испытаниями. Может быть у него нет раздатки или блокировки дифференциала, но постоянный полный привод и пневмоподвеска с изменяемым дорожным просветом помогают не загрузнуть там, где может зависнуть простой кроссовер.

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Хотя и бездорожье на Ибице очень относительное, в сравнении с нашими проселочными дорогами и видео, скорее, подчеркивает клиренс и прочность ходовой части автомобиля.

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Сегодня, 01:15 » Автор: Евгений Шевченко
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