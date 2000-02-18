Раздел: Авто
Инфографика: крупнейшие автомобильные концерны и их бренды
На этой схеме изображены основные мировые производители автомобилей.
В мире существует несколько сотен автомобильных брендов. Но далеко не все они являются самостоятельными, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на АвтоЦентр.
На самом деле, большинство автомобилей выпускают несколько крупных корпораций, которые включают в себя много автомобильных брендов.
Это накладывает отпечаток и на продукцию – все больше машин разных марок построены на одной платформе.
На инфографике отображены все крупнейшие мировые автомобильные корпорации со всеми брендами, которые им принадлежат.
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Одни «родственные связи» давно известны всем, другие могут быть для вас весьма неожиданными.
В мире существует несколько сотен автомобильных брендов. Но далеко не все они являются самостоятельными, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на АвтоЦентр.
На самом деле, большинство автомобилей выпускают несколько крупных корпораций, которые включают в себя много автомобильных брендов.
Это накладывает отпечаток и на продукцию – все больше машин разных марок построены на одной платформе.
На инфографике отображены все крупнейшие мировые автомобильные корпорации со всеми брендами, которые им принадлежат.
Читайте также: Китайские авто, которые появятся на украинском рынке в этом году
Одни «родственные связи» давно известны всем, другие могут быть для вас весьма неожиданными.
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