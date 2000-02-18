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Раздел: Авто  
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Инфографика: крупнейшие автомобильные концерны и их бренды

Инфографика: крупнейшие автомобильные концерны и их бренды На этой схеме изображены основные мировые производители автомобилей.

В мире существует несколько сотен автомобильных брендов. Но далеко не все они являются самостоятельными, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на АвтоЦентр.

На самом деле, большинство автомобилей выпускают несколько крупных корпораций, которые включают в себя много автомобильных брендов.

Это накладывает отпечаток и на продукцию – все больше машин разных марок построены на одной платформе.

На инфографике отображены все крупнейшие мировые автомобильные корпорации со всеми брендами, которые им принадлежат.

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Одни «родственные связи» давно известны всем, другие могут быть для вас весьма неожиданными.

Инфографика: крупнейшие автомобильные концерны и их бренды
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Сегодня, 02:15 » Автор: Евгений Шевченко
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