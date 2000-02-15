Раздел: Авто
Возвращение легенды: Ford заявила о выпуске Mustang Bullitt GT
Автомобиль будет ещё быстрее, чем стандартный Mustang GT.
Воскрешение легенд не является новым явлением в автомобильной промышленности, но мы должны признать, что это можно сделать и в впечатляющем стиле. Американский автопроизводитель Ford приготовил поклонникам марки приятный сюрприз: на конвейер возвращается Mustang Bullitt GT, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на AutoNews.
Под капотом Bullitta — бензиновый V8 с минимальной мощностью 475 л.с. и крутящий момент 570 Нм, привод задний, коробка — шестиступенчатая механика. Заявленная максимальная скорость — 263 км/ч, что на 13 км/ч выше, чем у «обычного» Mustang GT.
Автомобиль получит богатые комплектации и варианты исполнения. Это тонкая алюминиевая рама, 19-дюймовые литые диски, торчащие из-под них с красными суппортами Brembo.В интерьере отделка из натуральной кожи.
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Новый Ford Mustang GT Bullitt поступит в продажу в США этим летом. Однако пока не принято решение, будет ли автомобиль предлагаться на Старом континенте.
Воскрешение легенд не является новым явлением в автомобильной промышленности, но мы должны признать, что это можно сделать и в впечатляющем стиле. Американский автопроизводитель Ford приготовил поклонникам марки приятный сюрприз: на конвейер возвращается Mustang Bullitt GT, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на AutoNews.
Под капотом Bullitta — бензиновый V8 с минимальной мощностью 475 л.с. и крутящий момент 570 Нм, привод задний, коробка — шестиступенчатая механика. Заявленная максимальная скорость — 263 км/ч, что на 13 км/ч выше, чем у «обычного» Mustang GT.
Автомобиль получит богатые комплектации и варианты исполнения. Это тонкая алюминиевая рама, 19-дюймовые литые диски, торчащие из-под них с красными суппортами Brembo.В интерьере отделка из натуральной кожи.
Читайте также: В Украине может появиться новый электробус Temsa Avenue
Новый Ford Mustang GT Bullitt поступит в продажу в США этим летом. Однако пока не принято решение, будет ли автомобиль предлагаться на Старом континенте.
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