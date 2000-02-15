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Раздел: Авто  
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Opel показал фургон Combo нового поколения

Opel показал фургон Combo нового поколенияПремьера фургона состоится на Женевском автосалоне.

Компания Opel представила фургон Combo Life пятого поколения, который теперь делит одну платформу с новым Citroen Berlingo и еще не представленным следующим Peugeot Partner. Публичная премьера новинки состоится в марте в рамках Женевского автосалона, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на autonews.ru.

Новый Opel Combo Life будет доступен как в стандартном исполнении, так и с удлиненной колесной базой. Габаритная длина первой версии составила 4,4 м, а второй — 4,75 метра. Объем багажного отделения стандартного фургона равен 750 литрам, а длиннобазный автомобиль способен вместить до 1050 литров груза.

Передняя панель Opel Combo Life напоминает новый Berlingo. В частности, у немецкого фургона такой же отдельно установленный восьмидюймовый сенсорный дисплей мультимедийного комплекса.

Перечень доступного оборудования включил проекционный дисплей, адаптивный круиз-контроль, систему распознавания дорожных знаков, функция соблюдения рядности движения и информационно-развлекательная система с поддержкой Apple CarPlay и Android Auto.

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В моторную гамму вошли 1,2-литровые бензиновые двигатели мощностью 110 и 130 л.с., а также четыре дизеля рабочим объемом 1,5 литра, которые выдают от 75 до 130 сил. Оба топовых 130-сильных агрегата способны работать в паре с новой восьмиступенчатой автоматической коробкой передач.

Opel показал фургон Combo нового поколения
Opel показал фургон Combo нового поколения
Opel показал фургон Combo нового поколения
Opel показал фургон Combo нового поколения
Opel показал фургон Combo нового поколения
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 Теги: Opel, фургон

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Сегодня, 14:07 » Автор: Богдан Процив
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