Раздел: Авто
Opel показал фургон Combo нового поколения
Премьера фургона состоится на Женевском автосалоне.
Компания Opel представила фургон Combo Life пятого поколения, который теперь делит одну платформу с новым Citroen Berlingo и еще не представленным следующим Peugeot Partner. Публичная премьера новинки состоится в марте в рамках Женевского автосалона, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на autonews.ru.
Новый Opel Combo Life будет доступен как в стандартном исполнении, так и с удлиненной колесной базой. Габаритная длина первой версии составила 4,4 м, а второй — 4,75 метра. Объем багажного отделения стандартного фургона равен 750 литрам, а длиннобазный автомобиль способен вместить до 1050 литров груза.
Передняя панель Opel Combo Life напоминает новый Berlingo. В частности, у немецкого фургона такой же отдельно установленный восьмидюймовый сенсорный дисплей мультимедийного комплекса.
Перечень доступного оборудования включил проекционный дисплей, адаптивный круиз-контроль, систему распознавания дорожных знаков, функция соблюдения рядности движения и информационно-развлекательная система с поддержкой Apple CarPlay и Android Auto.
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В моторную гамму вошли 1,2-литровые бензиновые двигатели мощностью 110 и 130 л.с., а также четыре дизеля рабочим объемом 1,5 литра, которые выдают от 75 до 130 сил. Оба топовых 130-сильных агрегата способны работать в паре с новой восьмиступенчатой автоматической коробкой передач.
Компания Opel представила фургон Combo Life пятого поколения, который теперь делит одну платформу с новым Citroen Berlingo и еще не представленным следующим Peugeot Partner. Публичная премьера новинки состоится в марте в рамках Женевского автосалона, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на autonews.ru.
Новый Opel Combo Life будет доступен как в стандартном исполнении, так и с удлиненной колесной базой. Габаритная длина первой версии составила 4,4 м, а второй — 4,75 метра. Объем багажного отделения стандартного фургона равен 750 литрам, а длиннобазный автомобиль способен вместить до 1050 литров груза.
Передняя панель Opel Combo Life напоминает новый Berlingo. В частности, у немецкого фургона такой же отдельно установленный восьмидюймовый сенсорный дисплей мультимедийного комплекса.
Перечень доступного оборудования включил проекционный дисплей, адаптивный круиз-контроль, систему распознавания дорожных знаков, функция соблюдения рядности движения и информационно-развлекательная система с поддержкой Apple CarPlay и Android Auto.
Читайте также: Появились снимки Peugeot 508 нового поколения
В моторную гамму вошли 1,2-литровые бензиновые двигатели мощностью 110 и 130 л.с., а также четыре дизеля рабочим объемом 1,5 литра, которые выдают от 75 до 130 сил. Оба топовых 130-сильных агрегата способны работать в паре с новой восьмиступенчатой автоматической коробкой передач.
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