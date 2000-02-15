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Раздел: Авто  
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Появилась фотография новой Skoda, которая вряд ли выйдет в серию

Появилась фотография новой Skoda, которая вряд ли выйдет в серию Компания отказалась от выпуска Skoda Fabia RS.

Венгерское ателье X-Tomi Design создало рендерное изображение «заряженного» пятидверного хэтчбека Skoda Fabia RS нового поколения. К сожалению, Skoda вряд ли когда-нибудь будет серийно выпускать такой автомобиль, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на AutoNews.

Skoda Fabia RS впервые появилась в 2003 году. Автомобиль получил аэродинамический обвес, перенастроенное шасси и 1,9 л турбодизельный двигатель мощностью 130 л.с. Динамические показатели были заметно лучше, чем у стандартной Fabia.

Но у нового поколения Skoda Fabia не будет версии RS, так как она не пользуется большим спросом. Поэтому чехи решили больше не выпускать такую модель. Тем не менее, многим автолюбителям все-таки хочется, чтобы у новой Fabia была «заряженная» версия. В их число входят дизайнеры ателье X-Tomi Design, создавшие рендерное изображение такой машины.

Нам кажется, что виртуальная новая Fabia RS испытала в своем дизайне определенное влияние Skoda Octavia RS. Например, обратите внимание на решетку радиатора и на 19-дюймовые колесные диски. В целом же венгерские дизайнеры сделали этот чешский хэтчбек даже более спортивным, чем модель текущего поколения.

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Между тем, сейчас в продаже уже есть обновленная Skoda Fabia. Правда, двигатели у нее прямо скажем медленные. Это 1,0 л двигатель MPI и 1,0 л агрегат TSI с турбонуддувом (оба трехцилиндровые). А 1,4 л агрегата TSI в линейке двигателей больше нет.

Появилась фотография новой Skoda, которая вряд ли выйдет в серию
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Сегодня, 01:27 » Автор: Евгений Шевченко
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