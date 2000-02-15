Раздел: Авто
В Египте откроют производство грузовиков МАЗ
Предприятие будет ежегодно выпускать до 500 автомобилей.
МАЗ будет производить грузовики и спецтехнику совместно с египетской компанией Helwan Machinery and Equipment. В открытии завода приняли участие военные чины, министры и руководители ведущих египетских компаний, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Трансмиссию.
Участники церемонии ознакомились с мощностями производства.
Возможности завода
- Сборка до 500 автомобилей в год.
- Локализация предприятия составит 40%.
- Предприятие будет поставлять грузовики в Северную Африку и на Ближний Восток.
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Египтяне заключили договор на поставку машинокомплектов на сумму 5 миллионов долларов. На заводе будут изготавливать собственные надстройки, комплектующие и кузова.
МАЗ будет производить грузовики и спецтехнику совместно с египетской компанией Helwan Machinery and Equipment. В открытии завода приняли участие военные чины, министры и руководители ведущих египетских компаний, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Трансмиссию.
Участники церемонии ознакомились с мощностями производства.
Возможности завода
- Сборка до 500 автомобилей в год.
- Локализация предприятия составит 40%.
- Предприятие будет поставлять грузовики в Северную Африку и на Ближний Восток.
Читайте также: Toyota представила интересный фургон с раздвижной крышей
Египтяне заключили договор на поставку машинокомплектов на сумму 5 миллионов долларов. На заводе будут изготавливать собственные надстройки, комплектующие и кузова.
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