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Seat определился с названием для семиместного кроссовера
Новый флагманский кроссовер Seat назовут в честь древнего города в Испании на Средиземноморском побережье.
Компания Seat опубликовала первый тизер и назвала имя для своего флагманского кроссовера с семиместным салоном. Новинка получит названием Tarraco — в честь древнего города в Испании на побережье Средиземного моря, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на autonews.ru.
Летом 2017 г. Seat запустил кампанию #SeatSeekingName, в рамках которой попросил своих поклонников помочь придумать имя для новой модели. Наименование автомобиля традиционно должно соответствовать географическим объектам Испании. Кроме того, название кроссовера должно легко выговариваться и писаться на разных языках мира.
В сентябре на Франкфуртском автосалоне Seat назвал шорт-лист потенциальных названий для своего нового семиместного кроссовера. Список возможных названий для нового вседорожника включил наименования: Alboran, Aranda, Avila и Tarraco. В финальном голосовании приняло участие около150 тыс. человек, примерно 35% из которых отдали голос за название Tarraco.
Семиместный кроссовер Seat построят на модульной платформе MQB, которая уже лежит в основе Skoda Kodiaq и Volkswagen Tiguan Allspace. Предполагается, что линейка моторов включит наддувные бензиновые агрегаты рабочим объемом 1,4 и 2,0 литра, а также двухлитровые дизели. Кроссовер будет доступен как с передним, так и с полным приводом.
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По предварительным данным, Seat Tarraco дебютирует в марте на Женевском автосалоне, а его европейские продажи стартуют ближе к концу 2018 года. Автомобиль будет конкурировать с Nissan X-Trail.
Компания Seat опубликовала первый тизер и назвала имя для своего флагманского кроссовера с семиместным салоном. Новинка получит названием Tarraco — в честь древнего города в Испании на побережье Средиземного моря, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на autonews.ru.
Летом 2017 г. Seat запустил кампанию #SeatSeekingName, в рамках которой попросил своих поклонников помочь придумать имя для новой модели. Наименование автомобиля традиционно должно соответствовать географическим объектам Испании. Кроме того, название кроссовера должно легко выговариваться и писаться на разных языках мира.
В сентябре на Франкфуртском автосалоне Seat назвал шорт-лист потенциальных названий для своего нового семиместного кроссовера. Список возможных названий для нового вседорожника включил наименования: Alboran, Aranda, Avila и Tarraco. В финальном голосовании приняло участие около150 тыс. человек, примерно 35% из которых отдали голос за название Tarraco.
Семиместный кроссовер Seat построят на модульной платформе MQB, которая уже лежит в основе Skoda Kodiaq и Volkswagen Tiguan Allspace. Предполагается, что линейка моторов включит наддувные бензиновые агрегаты рабочим объемом 1,4 и 2,0 литра, а также двухлитровые дизели. Кроссовер будет доступен как с передним, так и с полным приводом.
Читайте также: SsangYong опубликовала тизеры электрического кроссовера
По предварительным данным, Seat Tarraco дебютирует в марте на Женевском автосалоне, а его европейские продажи стартуют ближе к концу 2018 года. Автомобиль будет конкурировать с Nissan X-Trail.
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