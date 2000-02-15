Раздел: Авто
Новый электромобиль Renault будет иметь огромную мощность
Производитель рассказал, как продвигается разработка Zoe RS.
Renault Sport работает над созданием спортивной версии электрического хэтчбека Zoe. Об этом сообщил руководитель подразделения Патрис Ратти, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на AutoNews.
«Мы думаем над тем, чтобы сделать Zoe RS, но это очень большая работа, которая потребует много времени. Однако за счет улучшения производительности батарей разработка такого автомобиля стала возможна. Еще несколько лет назад об этом не могло идти и речи», — сказал он.
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Какие-либо технические характеристики будущей новинки топ-менеджер не привел. Однако, как предполагает издание, под капот Zoe RS могут установить электромотор мощностью до 460 л.с.
Renault Sport работает над созданием спортивной версии электрического хэтчбека Zoe. Об этом сообщил руководитель подразделения Патрис Ратти, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на AutoNews.
«Мы думаем над тем, чтобы сделать Zoe RS, но это очень большая работа, которая потребует много времени. Однако за счет улучшения производительности батарей разработка такого автомобиля стала возможна. Еще несколько лет назад об этом не могло идти и речи», — сказал он.
Читайте также: Илон Маск получил разрешение на строительство тоннеля Hyperloop под Вашингтоном
Какие-либо технические характеристики будущей новинки топ-менеджер не привел. Однако, как предполагает издание, под капот Zoe RS могут установить электромотор мощностью до 460 л.с.
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