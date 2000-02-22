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Раздел: Авто  
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PEUGEOT представил идеальный автомобиль для путешествий

PEUGEOT представил идеальный автомобиль для путешествий Компания сделала свою новинку удобной, вместительной и достаточно привлекательной.

Peugeot привезет в Женеву полноприводный «каблучок» с большим клиренсом и внедорожными шинами. Идея лежала на поверхности. Достаточно взять семейный фургон Peugeot Rifter, который пришел на смену Partner, добавить полный привод и несколько внедорожных аксессуаров, чтобы получился концепт для выставки в Женеве и любимец искателей приключений «на всех типах дорожного покрытия».

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на motorglobe.

Здесь все очень серьезно. Полный привод разработан компанией Dangel, к нему прилагается серьезный дорожный просвет. А французы говорят, что они добавили стандарному фургончику 80 миллиметров дорожного просвета.

Система полного привода имеет три режима, активируемых селектором на центральной консоли. Режимы стандартные: передний привод, полный со свободным дифференциалом и его блокировка. Никакого пониженного ряда не предусмотрено.

Под капотом Rifter 4X4 130 сильный турбодизель с крутящим моментом в 300 Нм, работающий в паре с шестиступенчатой механической коробкой передач. Причем, передаточные соотношения в ней подобраны таким образом, чтобы первая передача могла «считаться» пониженной.

На экспедиционном багажнике концепта установлена палатка, расцветка которой совпадает с окрасом самого Rifter 4X4 Concept. Это временное жилище специально разработано специалистами из компании Autohome. И оно очень просто в использовании. Достаточно развернуть палатку и выдвинуть лестницу.

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Внутри палатки уложен матрац, с прочной тканевой обивкой, повторяющей рисунок и текстуру обивки автомобильных сидений. Собирается все в походной положение в течение нескольких минут. И занимает совсем немного места. Во всяком случае, там же на крыше легко размещается еще и электрический горный велосипед Peugeot eM02 FS Powertube.
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 Теги: PEUGEOT, автомобиль, авто, машина, путешествия

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Сегодня, 01:36 » Автор: Едгар Букмирза
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