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Раздел: Авто  
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PEUGEOT анонсировал продажи своей новинки на осень этого года

PEUGEOT анонсировал продажи своей новинки на осень этого года Компания рассекретила абсолютно все подробности об авто.

В новом PEUGEOT 508 меняется всё. Его архитектура более компактна, он стал ниже и стремительнее. Новый дизайн экстерьера изысканный и надёжный, а впечатляющий интерьер автомобиля представляет собой эволюцию знаковой концепции PEUGEOT i-Cockpit®.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на autoconsulting.

Новый PEUGEOT 508 – это образцовое поведение на дороге, новые двигатели, множество технологических инноваций и потрясающий уровень комфорта – как для водителя, так и для пассажира.

Новый PEUGEOT 508 устанавливает высокий стандарт качества в D-классе, а также поддерживает традиционную стратегию бренда.

На европейском рынке традиционный седан D-класса за последние четыре года сохранил свои позиции, несмотря на предыдущие непрерывные 10 лет спада интереса к подобным моделям. Проведя множество исследований и внедряя инновационные технические решения, мы воплотили в жизнь мечту об удобном и большом седане. Мощном и вместительном автомобиле, который сможет завоевать расположение за счет широких возможностей и яркого, оригинального дизайна.

Дизайнеры нового PEUGEOT 508 поставили перед собой четкую цель: отойти от обычной дверцы багажника, четырёхдверного автомобиля и прийти к пятидверному купеобразному фастбеку.

Новый PEUGEOT 508 впечатляет динамичным и выразительным внешним видом. Высота автомобиля уменьшена – теперь она едва достигает 1,40 м, а аэродинамические обводы кузова напоминают купе.

При общей длине в 4,75 метров новый PEUGEOT 508 является одним из самых компактных седанов на рынке и занимает нишу, близкую к премиальным моделям. По габаритам схожий с Audi A5 Sportback, он на 11 см короче Volkswagen Arteon (4,86 см). Хотя длина автомобиля была уменьшена на 8 см по сравнению с моделью предыдущего поколения, колёсная база была укорочена всего на 2,4 см. Таким образом, новый PEUGEOT 508 предлагает одно из наиболее оптимальных соотношений между колёсной базой и габаритами.

Передние и задние свесы были уменьшены в размерах, чтобы придать динамику силуэту и повысить маневренность автомобиля. Радиус разворота был уменьшен на 1,5 м по сравнению с моделями предыдущего поколения! С диаметром разворота по внешнему колесу 10,8 м, новый PEUGEOT 508 считается лучшим в своем сегменте!

Автомобиль также отличается небольшой высотой в 1,40 м, что на 6 см меньше, чем у моделей предыдущего поколения! Применение бескаркасных дверей позволило создать один из самых динамичных седанов на рынке. Отличная аэродинамика подтверждается цифрами: Cx = 0,26 и SCx = 0,57 м2.

Покупателям доступны восемь вариантов легкосплавных колёсных дисков размерностью от 16 до 19 дюймов.

Передняя часть – внушающая и даже агрессивная. Легкий дизайн решётки радиатора в виде шахматных клеток прекрасно выглядит в обрамлении Full LED фар, на создание которых нас вдохновил последний концептуальный автомобиль бренда – PEUGEOT Instinct. Со знаменитым львом, расположенным на решетке радиатора, и логотипом 508 на кромке капота, новый PEUGEOT 508 отдает дань уважения своим знаменитым предшественникам – PEUGEOT 504 и 504 Coupe.

С момента появления в модели PEUGEOT 208 в 2012 году, i-Cockpit® совершенствовался по мере появления в линейке новых моделей. От кроссовера PEUGEOT 2008 до PEUGEOT 308 и новейших кроссоверов PEUGEOT 3008 и 5008.

К основным компонентам PEUGEOT i-Cockpit® относятся:
- Компактное рулевое колесо
- Большой 10-дюймовый сенсорный HD-дисплей формата 8:3
- Приборная панель с 12,3-дюймовым цифровым экраном высокого разрешения

Центральный сенсорный монитор встроен в панель примерно на той же высоте, что и приборная панель на лобовом стекле. 8-дюймовая HD-версия сенсорного экрана предлагается в базовой комплектации Active, а 10-дюймовая HD-версия – в комплектации Allure и выше.

Новый PEUGEOT 508 предлагает широкий выбор вспомогательных систем последнего поколения, которые полностью соответствуют критериям EuroNCAP:
- Система ночного видения, первая в своём сегменте
- Система автоматического экстренного торможения последнего поколения (которая видит пешеходов и велосипедистов в любое время суток при скорости до 140 км/ч) и система предотвращения или снижения опасности аварий Collision Risk Alert
- Система активного предупреждения о смене полосы движения (или предупреждение о съезде автомобиля на обочину)
- Сигнал контроля внимания водителя DAW (Driver Attention Warning)
- Автоматическое переключение головного света (Automatic headlight control)
- Автоматическое определение действующего скоростного лимита.
- Считывание дорожных знаков (включая знаки запрета остановки, знак одностороннего движения)
- Адаптивный круиз-контроль с функцией Stop & Go (в версиях с автоматической коробкой передач EAT8)
- Система помощи движения в полосе Lane Keeping Assist (связана с Адаптивным круиз-контролем с функцией Stop & Go)
- Система мониторинга слепых зон

Система ночного видения использует инфракрасную камеру и обнаруживает людей и животных, которые находятся впереди автомобиля в ночное время или в условиях низкой видимости. Система обеспечивает обнаружение движущихся объектов в диапазоне 200-250 м, даже за пределами видимости фар. Изображение с камеры ночного видения выводится на проекционный дисплей в поле зрения водителя.

Во время движения в городе в распоряжении водителя также системы Visiopark 2 (обзор 360°) и Full Park Assist новейшего поколения с функцией Flankguard perimeter (идёт исключительно в комплекте с автоматической коробкой передач EAT8). Система самостоятельно управляет авто, тормозит и разгоняется при автоматическом заезде на парковочное место.

Новый PEUGEOT 508 оснащён двигателями нового поколения – Euro 6.c PureTech и Blue HDi (с расширенной технологией SCR) и обладают наименьшим в своем классе уровнем выбросов CO2. Этот показатель также учитывает новые технические положения и процедуру WLTP (Всемирная согласованная процедура испытаний транспортных средств малой грузоподъёмности на выбросы).

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Таким образом, возможен выбор между двумя вариантами нового бензинового двигателя объемом 1.6 литра семейства PureTech:
- PureTech 180 S & S EAT8
- PureTech 225 S & S EAT8 (только для версии GT). Этот вариант связан со спортивным режимом электронной подвески.

В линейке имеются также четыре варианта дизельных двигателей объемом 1.5 и 2.0 литра:
- BlueHDi 130 S&S, доступен с шестиступенчатой механической коробкой передач
- BlueHDi 130 S & S EAT8
- BlueHDi 160 S & S EAT8
- BlueHDi 180 S & S EAT8

Новый PEUGEOT 508 выпускается на заводе в г. Мюлуз во Франции, в то время как силовая установка производится на заводах, расположенных в муниципалитетах Тремери и Дуврен. Модель прошла сертификацию «Origine France Garantie» («происхождение товара из Франции гарантировано»), удостоверяющую, что автомобиль произвели во Франции.

Представленный на Женевском автосалоне 2018 года, новый PEUGEOT 508 поступит в продажу во всем мире в сентябре.
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 Теги: PEUGEOT, авто, автомобиль, продажи, анонс

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Сегодня, 02:03 » Автор: Едгар Букмирза
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