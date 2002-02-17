» » Рассекречена внешность обновленного хэтчбека Toyota Aygo
Раздел: Авто  
0

Рассекречена внешность обновленного хэтчбека Toyota Aygo

Рассекречена внешность обновленного хэтчбека Toyota AygoОфициальный дебют автомобиля Toyota Aygo состоится на автосалоне в Женеве.

В Сети рассекретили внешность обновленного хэтчбека Toyota Aygo, официальный дебют которого состоится в рамках автосалона в Женеве. Автомобиль получил переделанную приборную панель и модернизированный двигатель. Об этом пишет интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на korrespondent.net.

Обновленный хэтчбек имеет более сложный внешний вид, с видоизмененной радиаторной решеткой и светодиодными фарами.

"Эти изменения превращают X-образный передний конец автомобиля в более мощный, трехмерный архитектурный элемент", - отмечают создатели авто.

Новинка получила расширенную цветовую гамму, которая отныне включает синий и пурпурный цвета.

В салоне использованы звукопоглощающие материалы, которые позволили снизить уровень шума и вибрации.

Также новинка оснащена информационно-развлекательной систему с дисплеем диагональю семь дюймов.

Читайте также: Mercedes представила электрический грузовик

Автомобиль получил 1.0-литровый трехцилиндровый мотор, который соответствует стандарту Euro 6.2. До "сотни" хэтчбек будет разгоняться за 13,8 секунд. При этом максимальная скорость автомобиля составит 160 километров в час.

Рассекречена внешность обновленного хэтчбека Toyota Aygo
Рассекречена внешность обновленного хэтчбека Toyota Aygo
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: Toyota Aygo

Загрузка...
Сегодня, 15:01 » Автор: Богдан Процив
     42
     0

Похожие новости по теме

Названа стоимость нового ситикара Toyota Aygo X-Claim Названа стоимость нового ситикара Toyota Aygo X-Claim

Производители озвучили стоимость нового ситикара Toyota Aygo X-Claim, который могут заказать британские автолюбители.

Toyota выпустила модное авто для молодежи Toyota выпустила модное авто для молодежи

Яркий Aygo Yellow Fizz создан специально для молодых людей.

Утечка: рассекречена внешность концепта Honda Civic Hatchback Утечка: рассекречена внешность концепта Honda Civic Hatchback

Официально новинку продемонстрируют на автосалоне в Женеве.

Mercedes-Benz показал дизайн обновленного SL Mercedes-Benz показал дизайн обновленного SL

SL получит полностью новую переднюю часть кузова.

Toyota Aygo II впервые показал свою внешность. Фото Toyota Aygo II впервые показал свою внешность. Фото

Перед Женевским автосалоном в сеть выложили первые фотографии миникара Toyota Aygo второго поколения.


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите текст с изображения: *


наверх