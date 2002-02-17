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Рассекречена внешность обновленного хэтчбека Toyota Aygo
Официальный дебют автомобиля Toyota Aygo состоится на автосалоне в Женеве.
В Сети рассекретили внешность обновленного хэтчбека Toyota Aygo, официальный дебют которого состоится в рамках автосалона в Женеве. Автомобиль получил переделанную приборную панель и модернизированный двигатель. Об этом пишет интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на korrespondent.net.
Обновленный хэтчбек имеет более сложный внешний вид, с видоизмененной радиаторной решеткой и светодиодными фарами.
"Эти изменения превращают X-образный передний конец автомобиля в более мощный, трехмерный архитектурный элемент", - отмечают создатели авто.
Новинка получила расширенную цветовую гамму, которая отныне включает синий и пурпурный цвета.
В салоне использованы звукопоглощающие материалы, которые позволили снизить уровень шума и вибрации.
Также новинка оснащена информационно-развлекательной систему с дисплеем диагональю семь дюймов.
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Автомобиль получил 1.0-литровый трехцилиндровый мотор, который соответствует стандарту Euro 6.2. До "сотни" хэтчбек будет разгоняться за 13,8 секунд. При этом максимальная скорость автомобиля составит 160 километров в час.
В Сети рассекретили внешность обновленного хэтчбека Toyota Aygo, официальный дебют которого состоится в рамках автосалона в Женеве. Автомобиль получил переделанную приборную панель и модернизированный двигатель. Об этом пишет интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на korrespondent.net.
Обновленный хэтчбек имеет более сложный внешний вид, с видоизмененной радиаторной решеткой и светодиодными фарами.
"Эти изменения превращают X-образный передний конец автомобиля в более мощный, трехмерный архитектурный элемент", - отмечают создатели авто.
Новинка получила расширенную цветовую гамму, которая отныне включает синий и пурпурный цвета.
В салоне использованы звукопоглощающие материалы, которые позволили снизить уровень шума и вибрации.
Также новинка оснащена информационно-развлекательной систему с дисплеем диагональю семь дюймов.
Читайте также: Mercedes представила электрический грузовик
Автомобиль получил 1.0-литровый трехцилиндровый мотор, который соответствует стандарту Euro 6.2. До "сотни" хэтчбек будет разгоняться за 13,8 секунд. При этом максимальная скорость автомобиля составит 160 километров в час.
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