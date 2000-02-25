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Раздел: Авто  
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Россия и Беларусь вводят новый вид автопаспорта

Россия и Беларусь вводят новый вид автопаспортаОбе страны уже решили все юридические вопросы.

Беларусь и Россия уже приняли все необходимые правовые акты для перехода с 1 июля 2018 года на электронные паспорта транспортных средств.

Об этом сообщает Хроника.инфо со ссылкой на charter97.

Эти нормативные акты позволят начать эксплуатацию в Евразийском экономическом союзе системы электронных автопаспортов, а также дадут возможность использования электронной инфраструктуры всем заинтересованным лицам.

В частности, в Беларуси и России уже определены национальные органы, которые обеспечат взаимодействие с союзным администратором систем электронных паспортов - АО "Электронный паспорт", сформированы национальные части единого реестра уполномоченных органов и организаций-изготовителей транспортных средств, которые будут оформлять паспорта.

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По словам представителя ЕЭК, появится возможность создать максимально полные истории "жизни" автомобилей, включая информацию об ограничениях и обременениях, качестве и объемах технического обслуживания, участия автотранспортных средств в дорожно-транспортных происшествиях.
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 Теги: Беларусь, Россия, авто, автопаспорт

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Сегодня, 02:11 » Автор: Едгар Букмирза
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