Раздел: Авто
Россия и Беларусь вводят новый вид автопаспорта
Обе страны уже решили все юридические вопросы.
Беларусь и Россия уже приняли все необходимые правовые акты для перехода с 1 июля 2018 года на электронные паспорта транспортных средств.
Об этом сообщает Хроника.инфо со ссылкой на charter97.
Эти нормативные акты позволят начать эксплуатацию в Евразийском экономическом союзе системы электронных автопаспортов, а также дадут возможность использования электронной инфраструктуры всем заинтересованным лицам.
В частности, в Беларуси и России уже определены национальные органы, которые обеспечат взаимодействие с союзным администратором систем электронных паспортов - АО "Электронный паспорт", сформированы национальные части единого реестра уполномоченных органов и организаций-изготовителей транспортных средств, которые будут оформлять паспорта.
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По словам представителя ЕЭК, появится возможность создать максимально полные истории "жизни" автомобилей, включая информацию об ограничениях и обременениях, качестве и объемах технического обслуживания, участия автотранспортных средств в дорожно-транспортных происшествиях.
Беларусь и Россия уже приняли все необходимые правовые акты для перехода с 1 июля 2018 года на электронные паспорта транспортных средств.
Об этом сообщает Хроника.инфо со ссылкой на charter97.
Эти нормативные акты позволят начать эксплуатацию в Евразийском экономическом союзе системы электронных автопаспортов, а также дадут возможность использования электронной инфраструктуры всем заинтересованным лицам.
В частности, в Беларуси и России уже определены национальные органы, которые обеспечат взаимодействие с союзным администратором систем электронных паспортов - АО "Электронный паспорт", сформированы национальные части единого реестра уполномоченных органов и организаций-изготовителей транспортных средств, которые будут оформлять паспорта.
Читайте также: Россия перебрасывает бронетехнику в Беларусь
По словам представителя ЕЭК, появится возможность создать максимально полные истории "жизни" автомобилей, включая информацию об ограничениях и обременениях, качестве и объемах технического обслуживания, участия автотранспортных средств в дорожно-транспортных происшествиях.
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