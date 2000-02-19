Раздел: Авто
Модифицированный Ford Edge 2019 будет продаваться в Европе
Стали известны подробности изменений модели для европейского рынка.
Как стало известно, Ford Edge 2019, показанный на выставке в начале года, и тогда предназначенный только для американского рынка, наконец получил версию и для «старушки Европы», сообщает Хроника.инфо со ссылкой на АвтоЦентр.
Рестайлинг европейской спецификации кроссовера включил в себя новую, «ячеистую» радиаторную решетку, «раскосые» светодиодные фары и противотуманки, а также багажную дверь нового дизайна. «Сердцем» автомобиля стал битурбированный 238-сильный дизельный двигатель 2.0 EcoBlue.
При желании паркетник может быть оснащен 150-ти или 190-сильным движком, а также возможен в переднеприводном и полноприводном исполнении. Моторы мощностью 238 л.с. и 190 л.с. будут работать с восьмискоростным «автоматом», а 150-сильный двигатель – с шестискоростной автоматической коробкой передач. Бензиновые версии для Европы не создавали.
Новый европейский Ford Edge 2019 также значительно «поумнел», оснащенный множеством интеллектуальных систем активной безопасности – экстренного торможения с умением отличать пешеходов от статичных объектов и иных машин, системы помощи при движении и адаптивным круиз-контролем. Автомобиль оборудован несколькими камерами и радаром, выполняющими контроль за соблюдением движения машины в пределах полосы.
Салон подвергнувшегося «пластике» посвежевшего авто теперь красуется стильной центральной консолью, рычагом АКП в виде шайбы, и беспроводной зарядкой для смартфона. Цены на рестайлинговую модель пока не оглашали, но известно, что в Европу Ford Edge прибудет в нескольких ипостасях: спортивной версии ST Line с «сотоподобной» решеткой и черными, как смоль, 20 и 21-дюймовыми алюминиевыми дисками.
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А особо требовательным клиентам понравится люксовая модификация Vignale. Правда, как она выглядит, пока неизвестно, предположительно, она может повторять роскошную американскую версию Ford Edge Titanium Elite. По данным производителя, продажи нового Ford Edge 2019 в европейской модификации стартуют в конце 2018 года.
Как стало известно, Ford Edge 2019, показанный на выставке в начале года, и тогда предназначенный только для американского рынка, наконец получил версию и для «старушки Европы», сообщает Хроника.инфо со ссылкой на АвтоЦентр.
Рестайлинг европейской спецификации кроссовера включил в себя новую, «ячеистую» радиаторную решетку, «раскосые» светодиодные фары и противотуманки, а также багажную дверь нового дизайна. «Сердцем» автомобиля стал битурбированный 238-сильный дизельный двигатель 2.0 EcoBlue.
При желании паркетник может быть оснащен 150-ти или 190-сильным движком, а также возможен в переднеприводном и полноприводном исполнении. Моторы мощностью 238 л.с. и 190 л.с. будут работать с восьмискоростным «автоматом», а 150-сильный двигатель – с шестискоростной автоматической коробкой передач. Бензиновые версии для Европы не создавали.
Новый европейский Ford Edge 2019 также значительно «поумнел», оснащенный множеством интеллектуальных систем активной безопасности – экстренного торможения с умением отличать пешеходов от статичных объектов и иных машин, системы помощи при движении и адаптивным круиз-контролем. Автомобиль оборудован несколькими камерами и радаром, выполняющими контроль за соблюдением движения машины в пределах полосы.
Салон подвергнувшегося «пластике» посвежевшего авто теперь красуется стильной центральной консолью, рычагом АКП в виде шайбы, и беспроводной зарядкой для смартфона. Цены на рестайлинговую модель пока не оглашали, но известно, что в Европу Ford Edge прибудет в нескольких ипостасях: спортивной версии ST Line с «сотоподобной» решеткой и черными, как смоль, 20 и 21-дюймовыми алюминиевыми дисками.
Читайте также: Первая партия Mitsubishi Eclipse Cross поступила в продажу
А особо требовательным клиентам понравится люксовая модификация Vignale. Правда, как она выглядит, пока неизвестно, предположительно, она может повторять роскошную американскую версию Ford Edge Titanium Elite. По данным производителя, продажи нового Ford Edge 2019 в европейской модификации стартуют в конце 2018 года.
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