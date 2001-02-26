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Раздел: Авто  
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Обновленный Audi A6 порадует фанатов необычными решениями

Обновленный Audi A6 порадует фанатов необычными решениями Сообщается, что автомобиль получит уникальную приборную панель.

Как стало известно от источника, рестайлинговая модель обзаведется полностью цифровой приборной панелью. Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на avtodream.

Новая версия седана Audi A6 получит цифровую приборную панель. Такими данными делятся профильные СМИ. От источника известно, что внешний вид модели имеет много схожих черт с Audi A7 Sportback последнего поколения.

Стоит отметить, что новая версия седана обзавелась сенсорным дисплеем и многофункциональным рулевым колесом. Модель похожа на фастбек A7 дверными панелями, отделкой интерьера и наличием фирменного помощника Audi Al.

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Ожидается, что новый Audi A6 оснастят системой автономного вождения и целым набором различных камер и датчиков.
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 Теги: авто, автомобиль, Audi A6, стиль, дизайн, бренд

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Сегодня, 02:25 » Автор: Едгар Букмирза
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