Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

Geely ставит на Daimler: глава корпорации рассказал, что концерн сможет выжить в техно-гонке

Geely ставит на Daimler: глава корпорации рассказал, что концерн сможет выжить в техно-гонке

Похожие новости по теме

Концерн Daimler подозревают в подтасовке данных о выхлопах Власти Германии подозревают Daimler в занижении данных о выхлопах более 1 млн машин.