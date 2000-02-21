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Раздел: Авто  
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Geely ставит на Daimler: глава корпорации рассказал, что концерн сможет выжить в техно-гонке

Geely ставит на Daimler: глава корпорации рассказал, что концерн сможет выжить в техно-гонкеГлава компании Geely серьезно вложился в акции Daimler. Это только укрепляет рейтинг гиганта.

Глава Geely Ли Шуфу приобрел 9,69% акций концерна Daimler. Целью сделки стала попытка китайской компании получить доступ к технологиям в области производства электромобилей, пишет Хроника.инфо со ссылкой на aspekty.

Ли Шуфу аккумулировал 9,69% акций компании Daimler, производящей Mercedes Benz. Рыночная стоимость пакета оценивается в $9 млрд. Свое решение китайский бизнесмен объяснил желанием создать альянс с немецким концерном в области производства электромобилей, а также беспилотных машин.

По словам источника агентства, владелец Geely рассчитывает, что Daimler сумеет выжить в технологической гонке, которую ведут в том числе Tesla, Google и Uber. Помимо этого Ли Шуфу надеется получить доступ к разработкам Daimler в области создания экологически чистого автомобиля для их использования в Китае.

Первую попытку получить акции Daimler Ли Шуфу предпринял еще в ноябре. Он обратился к руководству немецкого концерна с просьбой выпустить дополнительные бумаги, однако в Daimler ответили на это отказом, объяснив это нежеланием ущемлять права собственных акционеров. Тогда китайский бизнесмен стал самостоятельно аккумулировать свою долю, а параллельно провел пиар-кампанию. Он выступил на нескольких крупных конференциях в Германии, где рассказал о своих добрых намерениях и желании содействовать процветанию Европы.

В Daimler покупку акций встретили благосклонно, отметив, что приветствуют нового инвестора, который заинтересован в инновациях и может помочь концерну двигаться вперед.

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Ранее компания Zhejiang Geely уже вкладывала деньги в крупных автопроизводителей. В частности, она приобрела 49% акций малайзийского Proton, а также бумаги на $3,3 млрд в Volvo Trucks — шведском производителе грузовиков.
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 Теги: Geely, Daimler, концерн, авто, автомобиль, глава

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Сегодня, 02:03 » Автор: Едгар Букмирза
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