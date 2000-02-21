Раздел: Авто
Шпионское фото нового Porsche Macan попало в интернет
Изменился не только экстерьер, но и интерьер автомобиля.
Новый немецкий кроссовер Porsche Macan попал в объективы камер фотошпионов, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на ТвояМашина.
Интересен тот факт, что камуфляж, скрывающий задние осветители и передние огни, получил особый рисунок, который должен заверить автолюбителей в том, что эти компоненты не претерпели изменений.
При рассмотрении задней части новинки становится понятно, что дверь багажного отсека прячутся под камуфляжем. Вероятно, конструкторы Porsche решили совместить задние фонари светодиодной полоской.
Внутри авто тоже не обошлось без изменений. Здесь стоит выделить пересмотренную панель управления со значительным тачскрином аудиосистемы. Центральные вентиляционные отверстия расположатся чуть ниже. Теперь они получили горизонтальное оформления.
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Porsche Macan - компактный SUV создан компанией Porsche на платформе Audi Q5. Первое поколение было представлено в ноябре 2013 года.
Новый немецкий кроссовер Porsche Macan попал в объективы камер фотошпионов, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на ТвояМашина.
Интересен тот факт, что камуфляж, скрывающий задние осветители и передние огни, получил особый рисунок, который должен заверить автолюбителей в том, что эти компоненты не претерпели изменений.
При рассмотрении задней части новинки становится понятно, что дверь багажного отсека прячутся под камуфляжем. Вероятно, конструкторы Porsche решили совместить задние фонари светодиодной полоской.
Внутри авто тоже не обошлось без изменений. Здесь стоит выделить пересмотренную панель управления со значительным тачскрином аудиосистемы. Центральные вентиляционные отверстия расположатся чуть ниже. Теперь они получили горизонтальное оформления.
Читайте также: Начались продажи нового седана KIA K3
Porsche Macan - компактный SUV создан компанией Porsche на платформе Audi Q5. Первое поколение было представлено в ноябре 2013 года.
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