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Раздел: Авто  
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Несколько автомобилей Tesla заметили в GTA V

Несколько автомобилей Tesla заметили в GTA VТеперь игроки смогут увидеть знаменитые автомобили в игре.

О компании Tesla, как и о видеоигре GTA V, знают как геймеры, так и автолюбители, поэтому не было со мнений в том, что рано или поздно модели Tesla появятся на улицах виртуального Лос-Сантоса.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на avtodream.

Отмечается, что теперь геймеры могут прокатиться на грузовике Tesla Semi, который ещё не встал на конвейер, а также на Tesla Roadster второго поколение, существующий в реальном мире в виде концепта.

На страницах американских автомобильных порталов появилась новость о том, что теперь пользователи GTA Online могут добавить в пятую часть игры Grand Theft Auto виртуальные автомобили от Tesla. По традиции, студи Rockstar Games, разработчик легендарной игры, не имеет прав на использование бренда Tesla, поэтому виртуальные автомобили носят вымышленную марку Voltic.

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Кроме того, с недавним дополнением Doomsday Heist в игру был добавлен бизнесмен и изобретатель Ивон Хэртс, прообразом которого является глава Tesla и SpaceX Илон Маск. Примечательно, что сам господин Маск является поклонником видеоигр, но пока геймеры теряются в догадках, как глава Tesla оценит копирование дизайна его автомобилей.

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 Теги: Tesla, GTA V, электрокар, авто, автомобили, машины, игра, видеоигра

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Сегодня, 02:05 » Автор: Едгар Букмирза
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