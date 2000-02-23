Раздел: Авто
В сети показали современный электробус Linkker
Машина уже прекрасно себя проявила в дороге.
На международной выставке Busworld Europe в Кортрейке был представлен очень интересный автобус финского производителя Linkker Oy. Если быть точным, то это электробус, который может проезжать от 200 до 500 км в день, подзаряжаясь в течение всего 2 – 4 минут через пантограф на крыше. Возможна и зарядка привычным способом – через пистолет.
Об этом пишет интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на autocentre.
Городской низкопольный электробус Linkker оснащен полностью алюминиевым кузовом, который отличается малым весом и особо устойчив к коррозии. В салоне 43 места для сидения, общая же пассажировместимость – 80 человек.
Машина уже отлично себя зарекомендовала в ряде крупных городов, потребляя всего от 0,5 до 0,8 кВт. По сравнению с дизельными аналогами общая стоимость владения снижена на 30%. Оптимизировать расход электроэнергии помогает телематическая система LinkDrive, LinkControl & LinkView, которая передает информацию на диспетчерский пункт в режиме онлайн.
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Итак, где работает электробус Linkker? Начнем с Копенгагена – с населением 700 тысяч человек. Здесь электробус эксплуатируется с августа 2016 года, на маршруте длиной 10,6 км. Ежедневно машина проезжает от 160 до 240 км. Расход электроэнергии – 1,10 кВт.ч на один км. Зарядка происходит на двух остановках в течение 2 – 3 минут.
Следующий город – Эспоо – второй по величине в Финляндии. С населением 270 тыс. человек. Электробус работает с января 2016 года на маршруте длиной 9,6 км. Ежедневный пробег – от 160 до 240 км. Расход электроэнергии – 0,88 кВт.ч на один километр. Зарядка проводится на одной станции в течение 5 минут.
Автобус Linkker можно также увидеть и на улицах шестого по величине города Финляндии – Турку, с населением 185 тыс. человек. Машина эксплуатируется с октября 2016 года, на маршруте длиной 12,4 км. Ежедневный пробіг – до 350 км. Расход электроэнергии – 0,906 кВт.ч на километр. Зарядка проводится на двух остановках в течение 3 – 4 минут.
На международной выставке Busworld Europe в Кортрейке был представлен очень интересный автобус финского производителя Linkker Oy. Если быть точным, то это электробус, который может проезжать от 200 до 500 км в день, подзаряжаясь в течение всего 2 – 4 минут через пантограф на крыше. Возможна и зарядка привычным способом – через пистолет.
Об этом пишет интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на autocentre.
Городской низкопольный электробус Linkker оснащен полностью алюминиевым кузовом, который отличается малым весом и особо устойчив к коррозии. В салоне 43 места для сидения, общая же пассажировместимость – 80 человек.
Машина уже отлично себя зарекомендовала в ряде крупных городов, потребляя всего от 0,5 до 0,8 кВт. По сравнению с дизельными аналогами общая стоимость владения снижена на 30%. Оптимизировать расход электроэнергии помогает телематическая система LinkDrive, LinkControl & LinkView, которая передает информацию на диспетчерский пункт в режиме онлайн.
Читайте также: Во Львове презентовали первый в Украине электробус
Итак, где работает электробус Linkker? Начнем с Копенгагена – с населением 700 тысяч человек. Здесь электробус эксплуатируется с августа 2016 года, на маршруте длиной 10,6 км. Ежедневно машина проезжает от 160 до 240 км. Расход электроэнергии – 1,10 кВт.ч на один км. Зарядка происходит на двух остановках в течение 2 – 3 минут.
Следующий город – Эспоо – второй по величине в Финляндии. С населением 270 тыс. человек. Электробус работает с января 2016 года на маршруте длиной 9,6 км. Ежедневный пробег – от 160 до 240 км. Расход электроэнергии – 0,88 кВт.ч на один километр. Зарядка проводится на одной станции в течение 5 минут.
Автобус Linkker можно также увидеть и на улицах шестого по величине города Финляндии – Турку, с населением 185 тыс. человек. Машина эксплуатируется с октября 2016 года, на маршруте длиной 12,4 км. Ежедневный пробіг – до 350 км. Расход электроэнергии – 0,906 кВт.ч на километр. Зарядка проводится на двух остановках в течение 3 – 4 минут.
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