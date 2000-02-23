» » В сети показали современный электробус Linkker
Раздел: Авто  
0

В сети показали современный электробус Linkker

В сети показали современный электробус Linkker Машина уже прекрасно себя проявила в дороге.

На международной выставке Busworld Europe в Кортрейке был представлен очень интересный автобус финского производителя Linkker Oy. Если быть точным, то это электробус, который может проезжать от 200 до 500 км в день, подзаряжаясь в течение всего 2 – 4 минут через пантограф на крыше. Возможна и зарядка привычным способом – через пистолет.

Об этом пишет интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на autocentre.

Городской низкопольный электробус Linkker оснащен полностью алюминиевым кузовом, который отличается малым весом и особо устойчив к коррозии. В салоне 43 места для сидения, общая же пассажировместимость – 80 человек.

Машина уже отлично себя зарекомендовала в ряде крупных городов, потребляя всего от 0,5 до 0,8 кВт. По сравнению с дизельными аналогами общая стоимость владения снижена на 30%. Оптимизировать расход электроэнергии помогает телематическая система LinkDrive, LinkControl & LinkView, которая передает информацию на диспетчерский пункт в режиме онлайн.

Читайте также: Во Львове презентовали первый в Украине электробус

Итак, где работает электробус Linkker? Начнем с Копенгагена – с населением 700 тысяч человек. Здесь электробус эксплуатируется с августа 2016 года, на маршруте длиной 10,6 км. Ежедневно машина проезжает от 160 до 240 км. Расход электроэнергии – 1,10 кВт.ч на один км. Зарядка происходит на двух остановках в течение 2 – 3 минут.

Следующий город – Эспоо – второй по величине в Финляндии. С населением 270 тыс. человек. Электробус работает с января 2016 года на маршруте длиной 9,6 км. Ежедневный пробег – от 160 до 240 км. Расход электроэнергии – 0,88 кВт.ч на один километр. Зарядка проводится на одной станции в течение 5 минут.

Автобус Linkker можно также увидеть и на улицах шестого по величине города Финляндии – Турку, с населением 185 тыс. человек. Машина эксплуатируется с октября 2016 года, на маршруте длиной 12,4 км. Ежедневный пробіг – до 350 км. Расход электроэнергии – 0,906 кВт.ч на километр. Зарядка проводится на двух остановках в течение 3 – 4 минут.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: Linkker, финский, автобус, авто, техника, транспорт, городской

Загрузка...
Сегодня, 01:14 » Автор: Едгар Букмирза
     267
     0

Похожие новости по теме

В Украине может появиться новый электробус Temsa Avenue В Украине может появиться новый электробус Temsa Avenue

Автобусы турецкого производителя Temsa уже используются на украинских дорогах.

Nissan показал Nissan показал "свеженький" электробус

Стоит прокатиться.

В Швеции появится городской автобус с натуральным мехом в салоне В Швеции появится городской автобус с натуральным мехом в салоне

Суровые зимы вынуждают автобусных производителей прибегать к очень нестандартным решениям в оформлении салона своих городских машин.

В Киеве показали новые автобусы В Киеве показали новые автобусы

В Киеве с 30 по 31 марта в НСК Олимпийский прошла выставка Сity Trans Ukraine 2017, в рамках которой презентовали новые автобусы Электрон.

Proterra представила электробус с запасом хода в 1000 км Proterra представила электробус с запасом хода в 1000 км

Proterra уже имеет опыт создания электробусов: по США колесит около трех сотен экземпляров моделей, созданных этой компанией.


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите текст с изображения: *


наверх