» » На дорогах Киева заметили странный автомобиль
Раздел: Авто  
0

На дорогах Киева заметили странный автомобиль

На дорогах Киева заметили странный автомобиль Необычная машина имеет полтавские номера.

В Сети активно обсуждают необычный кастом, который видели на улицах Киева, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на AutoNews.

Судя по комментариям под фото, водитель сего чуда проживает в Боярке, но мы не беремся это утверждать. А вот номера регистрации подсказывают, что прописка у автомобиля полтавская.

В комментариях под фото автомобиль чаще всего называют мини-бэтмобилем. Но, естественно, не обошлось и без тех, кто считает машину результатом больной фантазии.

Читайте также: В Сети показали новый семиместный внедорожник Jeep

Рискнем предположить, что базой для концепта послужил старый «Сивик».

На дорогах Киева заметили странный автомобиль
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: тюнинг, автомобиль

Загрузка...
загрузка...
Сегодня, 02:15 » Автор: Евгений Шевченко
     1232
     0

Похожие новости по теме

В Сети показали новый семиместный внедорожник Jeep В Сети показали новый семиместный внедорожник Jeep

Основными конкурентами новинки называются Volkswagen Teramont и Toyota Highlander.

В Николаеве видели странный автомобиль В Николаеве видели странный автомобиль

Daewoo Nexia изменил свое название.

Volkswagen разработает новый семиместный внедорожник Volkswagen разработает новый семиместный внедорожник

Автомобиль получит 3,0-литровый дизельный турбомотор V6.

Киевлян удивил странный внедорожник Киевлян удивил странный внедорожник

На киевских улицах появился необычный внедорожник.

Киевляне в соцсетях активно обсуждают странно припаркованный джип. Фото Киевляне в соцсетях активно обсуждают странно припаркованный джип. Фото

Автомобиль оказался на лестнице.


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите текст с изображения: *


наверх