Раздел: Авто
На дорогах Киева заметили странный автомобиль
Необычная машина имеет полтавские номера.
В Сети активно обсуждают необычный кастом, который видели на улицах Киева, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на AutoNews.
Судя по комментариям под фото, водитель сего чуда проживает в Боярке, но мы не беремся это утверждать. А вот номера регистрации подсказывают, что прописка у автомобиля полтавская.
В комментариях под фото автомобиль чаще всего называют мини-бэтмобилем. Но, естественно, не обошлось и без тех, кто считает машину результатом больной фантазии.
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Рискнем предположить, что базой для концепта послужил старый «Сивик».
В Сети активно обсуждают необычный кастом, который видели на улицах Киева, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на AutoNews.
Судя по комментариям под фото, водитель сего чуда проживает в Боярке, но мы не беремся это утверждать. А вот номера регистрации подсказывают, что прописка у автомобиля полтавская.
В комментариях под фото автомобиль чаще всего называют мини-бэтмобилем. Но, естественно, не обошлось и без тех, кто считает машину результатом больной фантазии.
Читайте также: В Сети показали новый семиместный внедорожник Jeep
Рискнем предположить, что базой для концепта послужил старый «Сивик».
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