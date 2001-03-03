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Раздел: Авто  
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В МЧС показали идеальный снегоуборочный КрАЗ

В МЧС показали идеальный снегоуборочный КрАЗ Оригинальный грузовик имеет внушительные технические характеристики.

Хотя суровые зимы со снежными заносами охватили всю Украину. При непогоде специальная техника для борьбы со снегом просто необходима. С наличием таких спецмашин на дорогах страны во время природных катаклизмов можно быть уверенными в безопасности дорожного движения, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Автовод.

И что важно - избежать аварий и непредвиденных ситуаций на дорогах в непогоду. Нет ничего удивительного, что большинство спецтехники в парке МЧС на базе автомобилей КрАЗ.

Типичный пример - оригинальный спецавтомобиль с снегоуборочным оборудованием на полноприводном шасси КрАЗ-6322. Фактически это стандартная, серийная машина, но с спаренной 4-дверной семиместный кабиной и навесным оборудованием в виде шнекороторной установки и отвала для уборки снега.

Шнекороторная установка имеет производительность по уборке снега 1500 м3/ч, ширина уборки снега составляет до 2,74 м, а высота снежного покрова, которая убирается, - 1,2 м.

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Отвал для уборки снега, длиной 2,95 м, изготовлен из высококачественной стали и усилен ребрами жесткости. Ширина обрабатываемой зоны проезжей части при работе отвалом составляет до 2,7 м, высота - 0,6 м.
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 Теги: МЧС, КрАЗ

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Сегодня, 02:27 » Автор: Евгений Шевченко
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