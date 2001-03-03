В Британии создали интересное устройство для прокалывания шин

Похожие новости по теме

В новое подразделение планируют вложить почти три миллиарда долларов.

Toyota приняла решение отозвать 6,5 млн автомобилей по всему миру.

Разработчики надеятся, что новое зарядное устройство позволит заряжать аккумуляторы Prius всего за полтора часа. Технология основана на принципе электромагнитной индукции. В состав системы входят две индукционные катушки.