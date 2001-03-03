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Skoda представила уникальный гибридный кроссовер Vision X Concept
Автомобиль способен работать в нескольких разных режимах.
Чешская компания Skoda официально рассекретила новейшей концептуальный кроссовер Vision X Concept. Прототип оснащен гибридной силовой установкой на природном газе. Мировая премьера новинки состоится на Женевском автосалоне 2018 года, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на AutoMotoClub.
Концептуальный кроссовер Skoda Vision X Concept - это уникальное в своем роде транспортное средство. Кроме того, что прототип дает представление о новом серийный внедорожник, который окажется меньше модели Karoq, он еще и оснащен необычной гибридной силовой установкой.
Как сообщалось ранее, концептуальный кросс Skoda Vision X Concept оснащен гибридной силовой установкой, в состав которой входит 1,5-литровый ДВС с наддувом, который работает на природном газе. Мощность - 130 лошадиных сил. Крутящий момент - 250 Нм.
Двигатель внутреннего сгорания работает в тандеме с стартер-генератором с ременным приводом, расположенным на передней оси, а также с 27-сильным электродвигателем на задней оси. В свою очередь, эти агрегаты питаются от 48-вольтовой бортовой электросети с аккумуляторной батареей на 1,5 кВт / ч и системы рекуперации кинетической энергии при торможении.
Как пояснили в компании, в стандартном режиме тяга передается на колеса передней оси, а задняя ось концепта Skoda Vision X Concept подключается в случае резкого ускорения или для улучшения сцепления с дорожным полотном.
Согласно данным производителя, концептуальный гибридный внедорожник Skoda Vision X Concept способен «выстреливать» с 0 до 100 км / ч за 9,3 секунды. Максимальная скорость - 200 км / ч. Также в компании рассказали, что запас хода модели составляет около 600 км (не слишком впечатляет некоторых экспертов).
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Что касается габаритов. Длина кузова концепта Skoda Vision X Concept - 4250 мм, высота - 1500 миллиметров. Расстояние между осями составляет - 2645 мм. Как уже отмечалось, серийный внедорожник расположится в модельном ряду чешского бренда на ступеньку ниже Karoq.
Чешская компания Skoda официально рассекретила новейшей концептуальный кроссовер Vision X Concept. Прототип оснащен гибридной силовой установкой на природном газе. Мировая премьера новинки состоится на Женевском автосалоне 2018 года, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на AutoMotoClub.
Концептуальный кроссовер Skoda Vision X Concept - это уникальное в своем роде транспортное средство. Кроме того, что прототип дает представление о новом серийный внедорожник, который окажется меньше модели Karoq, он еще и оснащен необычной гибридной силовой установкой.
Как сообщалось ранее, концептуальный кросс Skoda Vision X Concept оснащен гибридной силовой установкой, в состав которой входит 1,5-литровый ДВС с наддувом, который работает на природном газе. Мощность - 130 лошадиных сил. Крутящий момент - 250 Нм.
Двигатель внутреннего сгорания работает в тандеме с стартер-генератором с ременным приводом, расположенным на передней оси, а также с 27-сильным электродвигателем на задней оси. В свою очередь, эти агрегаты питаются от 48-вольтовой бортовой электросети с аккумуляторной батареей на 1,5 кВт / ч и системы рекуперации кинетической энергии при торможении.
Как пояснили в компании, в стандартном режиме тяга передается на колеса передней оси, а задняя ось концепта Skoda Vision X Concept подключается в случае резкого ускорения или для улучшения сцепления с дорожным полотном.
Согласно данным производителя, концептуальный гибридный внедорожник Skoda Vision X Concept способен «выстреливать» с 0 до 100 км / ч за 9,3 секунды. Максимальная скорость - 200 км / ч. Также в компании рассказали, что запас хода модели составляет около 600 км (не слишком впечатляет некоторых экспертов).
Читайте также: Mercedes представит уникальный автобус на автосалоне IAA 2018
Что касается габаритов. Длина кузова концепта Skoda Vision X Concept - 4250 мм, высота - 1500 миллиметров. Расстояние между осями составляет - 2645 мм. Как уже отмечалось, серийный внедорожник расположится в модельном ряду чешского бренда на ступеньку ниже Karoq.
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