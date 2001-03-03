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Раздел: Авто  
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SEAT выпустила мощнейший электромобиль без руля и зеркал заднего вида

SEAT выпустила мощнейший электромобиль без руля и зеркал заднего вида Автомобиль оснащён камерами вместо зеркал заднего вида.

Суббренд Cupra испанского автопроизводителя SEAT, входящего в концерн Volkswagen AG, преобразовал спортивный SEAT Leon в гоночный заднеприводный электромобиль e-Racer с огромной мощностью, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на АвтоЦентр.

По словам компании, e-Racer – это полностью электрический гоночный автомобиль, однако, он станет не разовой моделью, а первым, и далеко не последним представителем в новой модельной линейке электрических спорткаров SEAT.

Машина обладант постоянной мощностью в 402 л.с. (300 кВт) и пиковой кратковременной мощностью в 680 л.с. (500 кВт). ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Тест горячего хэтчбека SEAT Leon CUPRA Базой для хэтчбека e-Racer стал спорткар SEAT Leon TCR.

Электромобиль оснастили каркасом безопасности, аэродинамическим обвесом, 4 электромоторами, 450-килограммовым блоком аккумуляторных батарей емкостью 65 кВтч, полная зарядка которых происходит всего за 40 минут, и видеокамерами вместо зеркал заднего вида, выводящими изображение на цифровую панель приборов.

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Рулевое колесо у спорткара отсутствует, вместо него установлен гоночный штурвал. Распределение массы по осям – 40:60. Впервые свои способности новинка собирается продемонстрировать на чемпионате E TCR, начало которого промоутеры объявят на Женевском автосалоне 2018.
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 Теги: SEAT, электромобиль

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Сегодня, 02:27 » Автор: Евгений Шевченко
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