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Раздел: Авто  
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Состоялся дебют второго поколения Peugeot 508

Состоялся дебют второго поколения Peugeot 508Дебют автомобиля Peugeot 508 состоялся на автосалоне в Женеве.

В рамках Женевского автосалона состоялся дебют второго поколения автомобиля Peugeot 508. Новинка представляет собой пятидверный лифтбек с купеобразным профилем и стильными дверями без оконных рам. Об этом пишет интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.

Автомобиль получил выразительную светодиодную оптику и необычные дневные ходовые огни. Дополняют их сзади резко очерченные объемные LED-фонари, объединённые горизонтальной полосой черного глянца.

Салон лифтбека укомплектован компактным рулем, а также сенсорным 10-дюймовый HD-дисплей мультимедийной системы.

Моторная гамма включает бензиновый двигатель PureTech объемом 1.6 л (180 л. с. и 225 л. с.), а также дизельный мотор BlueHDi объемом 1.5 л (130 л. с.) и 2.0 л (модификации с отдачей 160 л. с. и 180 л. с.).

Доступна будет 8-ступенчатая коробка передач EAT8, и 6-ступенчатая "механика".

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В следующем году ожидается пополнение линейки гибридной моделью.

Состоялся дебют второго поколения Peugeot 508
Состоялся дебют второго поколения Peugeot 508
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 Теги: Peugeot 508

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Сегодня, 16:43 » Автор: Богдан Процив
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