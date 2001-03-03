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Состоялся дебют второго поколения Peugeot 508
Дебют автомобиля Peugeot 508 состоялся на автосалоне в Женеве.
В рамках Женевского автосалона состоялся дебют второго поколения автомобиля Peugeot 508. Новинка представляет собой пятидверный лифтбек с купеобразным профилем и стильными дверями без оконных рам. Об этом пишет интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.
Автомобиль получил выразительную светодиодную оптику и необычные дневные ходовые огни. Дополняют их сзади резко очерченные объемные LED-фонари, объединённые горизонтальной полосой черного глянца.
Салон лифтбека укомплектован компактным рулем, а также сенсорным 10-дюймовый HD-дисплей мультимедийной системы.
Моторная гамма включает бензиновый двигатель PureTech объемом 1.6 л (180 л. с. и 225 л. с.), а также дизельный мотор BlueHDi объемом 1.5 л (130 л. с.) и 2.0 л (модификации с отдачей 160 л. с. и 180 л. с.).
Доступна будет 8-ступенчатая коробка передач EAT8, и 6-ступенчатая "механика".
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В следующем году ожидается пополнение линейки гибридной моделью.
В рамках Женевского автосалона состоялся дебют второго поколения автомобиля Peugeot 508. Новинка представляет собой пятидверный лифтбек с купеобразным профилем и стильными дверями без оконных рам. Об этом пишет интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.
Автомобиль получил выразительную светодиодную оптику и необычные дневные ходовые огни. Дополняют их сзади резко очерченные объемные LED-фонари, объединённые горизонтальной полосой черного глянца.
Салон лифтбека укомплектован компактным рулем, а также сенсорным 10-дюймовый HD-дисплей мультимедийной системы.
Моторная гамма включает бензиновый двигатель PureTech объемом 1.6 л (180 л. с. и 225 л. с.), а также дизельный мотор BlueHDi объемом 1.5 л (130 л. с.) и 2.0 л (модификации с отдачей 160 л. с. и 180 л. с.).
Доступна будет 8-ступенчатая коробка передач EAT8, и 6-ступенчатая "механика".
Читайте также: В Женеве презентовали новый универсал Mazda 6
В следующем году ожидается пополнение линейки гибридной моделью.
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