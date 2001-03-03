Раздел: Авто
Эксперт поделился интересными подробностями о Range Rover SV Coupe
Редкий внедорожник выйдет ограниченным тиражом.
Ограниченный тираж в 999 экземпляров, разгон до «сотни» за 5 секунд и стартовая цена в 240 000 британских фунтов — новый Range Rover SV Coupe, как минимум, очень удивил, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на AvtoDream.
Факт № 1. Он очень редкий
В Land Rover утверждают, что Range Rover SV Coupe — это первый в мире полноразмерный SUV с кузовом купе. Кстати, трехдверный кузов в активе роскошного внедорожника впервые появился как раз у Range Rover. И при работе над машиной дизайнеры вдохновлялись формами именно того первого трехдверного Range Rover
Несмотря на то, что SV Coupe базируется на платформе обычного Range Rover (и даже длина колесной базы не изменилась), кузов автомобиля, по сути, построен с нуля. У него собственная силовая структура и нет ни одной схожей с пятидверной версией кузовной панели. Общих деталей экстерьера три: зеркала заднего вида, головная оптика и задние фонари.
Уникальность Range Rover SV Coupe заключается не только в заново спроектированном кузове. Автомобиль разработан силами подразделения SVO (Special Vehicles Operation) и будет производиться лишь на их мощностях с высоким применением ручной сборки. Поэтому тираж машины окажется строго ограничен — будет выпущено лишь 999 таких внедорожников.
Факт № 2. Он очень быстрый
На Range Rover SV Coupe устанавливается лишь один двигатель — фирменный наддувный V8 Supercharged максимальной мощностью 565 л.с. и пиковым крутящим моментом в 700 Нм. Энерговооруженности этого мотора хватает, чтобы ускорять SV Coupe до «сотни» за 5 с и разгонять до максимальных 266 км/ч.
При этом SV Coupe полагается весь внедорожный арсенал, который есть в активе пятидверного Range Rover. Это и система полного привода с пониженным рядом и блокировкой заднего дифференциала, и пневмоподвески с регулировкой жесткости и возможностью изменений клиренса. К слову, в каждом из положений кузова, будь он максимально приподнят или опущен, SV Coupe окажется на 8 мм ниже обычного Range Rover.
Факт № 3. Он очень дорогой
Цена на Range Rover SV Coupe определена пока лишь для рынка Великобритании. Подданные ее величества, желающие приобрести трехдверный «Рейндж», должны будут выложить за него минимум 240 000 фунтов.
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Причем речь идет о базовом исполнении машины с одними из стандартных цветов кузова и с 21-дюймовыими колесными дисками. При желании клиент может опционально заказать 20-, 22- или 23-дюймовые колеса, один из двухцветных окрасов кузова или вовсе подобрать специальный колер из палитры SVO, а также заплатить за индивидуальное оформление интерьера с использованием кожи и шпона из ценных пород дерева.
Ограниченный тираж в 999 экземпляров, разгон до «сотни» за 5 секунд и стартовая цена в 240 000 британских фунтов — новый Range Rover SV Coupe, как минимум, очень удивил, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на AvtoDream.
Факт № 1. Он очень редкий
В Land Rover утверждают, что Range Rover SV Coupe — это первый в мире полноразмерный SUV с кузовом купе. Кстати, трехдверный кузов в активе роскошного внедорожника впервые появился как раз у Range Rover. И при работе над машиной дизайнеры вдохновлялись формами именно того первого трехдверного Range Rover
Несмотря на то, что SV Coupe базируется на платформе обычного Range Rover (и даже длина колесной базы не изменилась), кузов автомобиля, по сути, построен с нуля. У него собственная силовая структура и нет ни одной схожей с пятидверной версией кузовной панели. Общих деталей экстерьера три: зеркала заднего вида, головная оптика и задние фонари.
Уникальность Range Rover SV Coupe заключается не только в заново спроектированном кузове. Автомобиль разработан силами подразделения SVO (Special Vehicles Operation) и будет производиться лишь на их мощностях с высоким применением ручной сборки. Поэтому тираж машины окажется строго ограничен — будет выпущено лишь 999 таких внедорожников.
Факт № 2. Он очень быстрый
На Range Rover SV Coupe устанавливается лишь один двигатель — фирменный наддувный V8 Supercharged максимальной мощностью 565 л.с. и пиковым крутящим моментом в 700 Нм. Энерговооруженности этого мотора хватает, чтобы ускорять SV Coupe до «сотни» за 5 с и разгонять до максимальных 266 км/ч.
При этом SV Coupe полагается весь внедорожный арсенал, который есть в активе пятидверного Range Rover. Это и система полного привода с пониженным рядом и блокировкой заднего дифференциала, и пневмоподвески с регулировкой жесткости и возможностью изменений клиренса. К слову, в каждом из положений кузова, будь он максимально приподнят или опущен, SV Coupe окажется на 8 мм ниже обычного Range Rover.
Факт № 3. Он очень дорогой
Цена на Range Rover SV Coupe определена пока лишь для рынка Великобритании. Подданные ее величества, желающие приобрести трехдверный «Рейндж», должны будут выложить за него минимум 240 000 фунтов.
Читайте также: В США представили бронированную Tesla с защитой от химических атак
Причем речь идет о базовом исполнении машины с одними из стандартных цветов кузова и с 21-дюймовыими колесными дисками. При желании клиент может опционально заказать 20-, 22- или 23-дюймовые колеса, один из двухцветных окрасов кузова или вовсе подобрать специальный колер из палитры SVO, а также заплатить за индивидуальное оформление интерьера с использованием кожи и шпона из ценных пород дерева.
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