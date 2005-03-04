Раздел: Авто
Эксперт назвал признаки, помогающие распознать битое авто
На эти моменты следует обратить внимание при покупке машины.
Прежде чем ехать в сервис на комплексную диагностику, вы самостоятельно можете определить, достоин ли кандидат перехода на следующий уровень более тщательного осмотра. Главное - помнить о нехитрых правилах, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на AvtoDream.
Аварийное прошлое автомобиля – фактор, который способен отпугнуть некоторых потенциальных владельцев сильнее технических проблем. Между тем битость машины далеко не всегда является приговором. Все зависит от того, насколько сильной была авария и скрупулезным был ремонт. Определить факт коллизии зачастую способны вы сами.
"Могу показать машину вечером, на выходных нет времени", – после этих слов продавца советуем вежливо распрощаться с ним. Осмотр чистого (еще раз – чистого!) автомобиля допустим только при свете дня или в хорошо освещенном помещении. В противном случае вы не увидите не то, что следы кузовного ремонта, но банальные сколы и царапины – все завуалирует пыль и темнота. Даже если машина вам страсть как понравилась, главное в этот момент - не поддаться сиюминутному порыву и не совершить покупку "вслепую", ибо потом будет мучительно больно за свою торопливость. Это правило по идее должно быть известно всем здравомыслящим людям, но мы все же его напоминаем. На всякий случай.
Тревожный блеск кузова
Кому из нас не хочется сесть за руль сверкающей машины? Вот только при осмотре наполированного экземпляра стоит насторожиться, особенно, если автомобиль не слишком молод, да и пробег у него не сказать, что маленький. По мнению специалистов, это один из основных признаков того, что машина была в аварии, а затем перекрашивалась. Конечно, выявить сие можно с помощью специального прибора, измеряющего толщину лакокрасочного покрытия, но, увы, есть он не у всех.
В особо тяжелых случаях есть шанс нарваться на автомобиль, собранный из нескольких или побывавший в тяжелой аварии и имеющий деформацию силовой структуры. Далеко не факт, что восстановление было тщательным, а, скорее всего, при ремонте экономили, так что не удивляйтесь, скажем, тщетным попыткам выставить сход-развал. Куда хуже то, что при повторной аварии некогда пострадавшая конструкция не гарантирует вам никакой пассивной безопасности.
Тщательный осмотр без особых затруднений выявляет локальную покраску. Крыло, бампер будут отличаться по оттенку и шагрени от двери, стойки и порога. Не забываем и про наличие пыли. Кроме того, свежую краску будет заметнее, особенно, если предыдущий владелец не заморачивался и не красил "с переходом", да еще и сэкономил на полировке. Натренированный глаз способен отличить крашенные детали от кузовщины с родным лакокрасочным покрытием, поэтому, если у вас есть обладатель такого глаза, непременно берите его с собой на осмотр!
Увы, при регулярной эксплуатации покрытие страдает, и некоторые владельцы из эстетических соображений красят "отпескоструенный" капот и поцарапанный бампер. Забота об автомобиле нередко выходит боком – едва ли не каждый второй потенциальный покупатель истерзает вас расспросами о том, "почему красили". С другой стороны, будущий владелец хочет знать, действительно ли вид машины решили освежить или устраняли последствия жесткого "нокаута".
Нестандартные болты
Если после серьезного удара некоторые кузовные детали не вытягивались, а менялись, то их скрытые от глаз или просто незаметные части отличаются по цвету с другой кузовщиной.
Самое пристальное внимание следует обратить не только на краску, но и на болты креплений. Казалось бы, на что здесь смотреть? Но шляпка "свежего" неокрашенного, да еще и явно неродного болта сразу же намекнет на том, что дверь или крышку багажника снимали, меняли или "тянули". Конечно, не все "винтики" должны быть с эмалью и здесь следует смотреть, как обстоят дела с креплениями с другой стороны. То же самое и с герметиком, которым уплотняют кузовные панели. Заводской практически незаметен, а после восстановительных работ слой наверняка будет бросающимся в глаза и вообще куда менее аккуратным. Обратите внимание и на сварные швы. В некоторых случаях опытные мастера маскируют шовную сварку под заводскую точечную слоем шпатлевки. Но подобное встречается не всегда и нередко следы явно не заводской сварки видны невооруженным глазом.
Кривизна зазоров и скрытые полости
Еще один явный признак, указывающий на проделанные кузовные работы – неравномерные зазоры между кузовными деталями. Здесь надо сделать оговорку, что подобным грешат некоторые отечественные, с позволения сказать, автомобили, причем непосредственно с конвейера. Но это крайний случай. Стык не должен отличаться по всей длине кузовной детали, и, если он "гуляет", то… сам понимаете.
Присмотритесь к стыкам ребер жесткости и декоративных накладок, ровная ли подоконная линия? Очень полезным будет осмотреть пол багажника на наличие следов ремонта и складок после ДТП.
Шильдики не на месте
Повторимся – обращайте внимание на наличие шильдиков, которые обязательно есть у той или другой модели. Если, скажем, на осматриваемой вами Volvo XC70 эмблемы на багажнике находятся на диаметрально противоположных местах или наклеены с явным смещением, то это первый признак того, что дверь красилась. И не надо сказок и легенд о том, что "владелец просто решил переклеить". Конечно, от нечего делать. Вы сами в это верите?
Несовпадение маркировки на стеклах и ремнях
Во-первых, обратите внимание на маркировки лобового и боковых стекол, которые просто так не меняют. Индекс должен совпадать с модельным годом автомобиля. Во-вторых, присмотритесь к ремням безопасности. После сильной аварии их приходится менять и здесь также важно совпадение маркировки на них с модельным годом автомобиля.
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Подытожим. Если машина находится в регулярно эксплуатации, то на ней гарантированно будут дефекты лакокрасочного покрытия, которые предыдущий владелец пытался устранить локальной покраской. Лично мы видим в освеженном бампере не больше трагедии, чем во временном несварении желудка. Куда хуже, если машина билась сильно или у нее есть технические проблемы, которые выльются в немалые траты. Не пренебрегайте сервисной диагностикой, поскольку именно она откроет правду на реальное техническое состояние. И помните – даже если машина качественно восстановлена после некритичной аварии, то она будет служить верой и правдой.
Прежде чем ехать в сервис на комплексную диагностику, вы самостоятельно можете определить, достоин ли кандидат перехода на следующий уровень более тщательного осмотра. Главное - помнить о нехитрых правилах, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на AvtoDream.
Аварийное прошлое автомобиля – фактор, который способен отпугнуть некоторых потенциальных владельцев сильнее технических проблем. Между тем битость машины далеко не всегда является приговором. Все зависит от того, насколько сильной была авария и скрупулезным был ремонт. Определить факт коллизии зачастую способны вы сами.
"Могу показать машину вечером, на выходных нет времени", – после этих слов продавца советуем вежливо распрощаться с ним. Осмотр чистого (еще раз – чистого!) автомобиля допустим только при свете дня или в хорошо освещенном помещении. В противном случае вы не увидите не то, что следы кузовного ремонта, но банальные сколы и царапины – все завуалирует пыль и темнота. Даже если машина вам страсть как понравилась, главное в этот момент - не поддаться сиюминутному порыву и не совершить покупку "вслепую", ибо потом будет мучительно больно за свою торопливость. Это правило по идее должно быть известно всем здравомыслящим людям, но мы все же его напоминаем. На всякий случай.
Тревожный блеск кузова
Кому из нас не хочется сесть за руль сверкающей машины? Вот только при осмотре наполированного экземпляра стоит насторожиться, особенно, если автомобиль не слишком молод, да и пробег у него не сказать, что маленький. По мнению специалистов, это один из основных признаков того, что машина была в аварии, а затем перекрашивалась. Конечно, выявить сие можно с помощью специального прибора, измеряющего толщину лакокрасочного покрытия, но, увы, есть он не у всех.
В особо тяжелых случаях есть шанс нарваться на автомобиль, собранный из нескольких или побывавший в тяжелой аварии и имеющий деформацию силовой структуры. Далеко не факт, что восстановление было тщательным, а, скорее всего, при ремонте экономили, так что не удивляйтесь, скажем, тщетным попыткам выставить сход-развал. Куда хуже то, что при повторной аварии некогда пострадавшая конструкция не гарантирует вам никакой пассивной безопасности.
Тщательный осмотр без особых затруднений выявляет локальную покраску. Крыло, бампер будут отличаться по оттенку и шагрени от двери, стойки и порога. Не забываем и про наличие пыли. Кроме того, свежую краску будет заметнее, особенно, если предыдущий владелец не заморачивался и не красил "с переходом", да еще и сэкономил на полировке. Натренированный глаз способен отличить крашенные детали от кузовщины с родным лакокрасочным покрытием, поэтому, если у вас есть обладатель такого глаза, непременно берите его с собой на осмотр!
Увы, при регулярной эксплуатации покрытие страдает, и некоторые владельцы из эстетических соображений красят "отпескоструенный" капот и поцарапанный бампер. Забота об автомобиле нередко выходит боком – едва ли не каждый второй потенциальный покупатель истерзает вас расспросами о том, "почему красили". С другой стороны, будущий владелец хочет знать, действительно ли вид машины решили освежить или устраняли последствия жесткого "нокаута".
Нестандартные болты
Если после серьезного удара некоторые кузовные детали не вытягивались, а менялись, то их скрытые от глаз или просто незаметные части отличаются по цвету с другой кузовщиной.
Самое пристальное внимание следует обратить не только на краску, но и на болты креплений. Казалось бы, на что здесь смотреть? Но шляпка "свежего" неокрашенного, да еще и явно неродного болта сразу же намекнет на том, что дверь или крышку багажника снимали, меняли или "тянули". Конечно, не все "винтики" должны быть с эмалью и здесь следует смотреть, как обстоят дела с креплениями с другой стороны. То же самое и с герметиком, которым уплотняют кузовные панели. Заводской практически незаметен, а после восстановительных работ слой наверняка будет бросающимся в глаза и вообще куда менее аккуратным. Обратите внимание и на сварные швы. В некоторых случаях опытные мастера маскируют шовную сварку под заводскую точечную слоем шпатлевки. Но подобное встречается не всегда и нередко следы явно не заводской сварки видны невооруженным глазом.
Кривизна зазоров и скрытые полости
Еще один явный признак, указывающий на проделанные кузовные работы – неравномерные зазоры между кузовными деталями. Здесь надо сделать оговорку, что подобным грешат некоторые отечественные, с позволения сказать, автомобили, причем непосредственно с конвейера. Но это крайний случай. Стык не должен отличаться по всей длине кузовной детали, и, если он "гуляет", то… сам понимаете.
Присмотритесь к стыкам ребер жесткости и декоративных накладок, ровная ли подоконная линия? Очень полезным будет осмотреть пол багажника на наличие следов ремонта и складок после ДТП.
Шильдики не на месте
Повторимся – обращайте внимание на наличие шильдиков, которые обязательно есть у той или другой модели. Если, скажем, на осматриваемой вами Volvo XC70 эмблемы на багажнике находятся на диаметрально противоположных местах или наклеены с явным смещением, то это первый признак того, что дверь красилась. И не надо сказок и легенд о том, что "владелец просто решил переклеить". Конечно, от нечего делать. Вы сами в это верите?
Несовпадение маркировки на стеклах и ремнях
Во-первых, обратите внимание на маркировки лобового и боковых стекол, которые просто так не меняют. Индекс должен совпадать с модельным годом автомобиля. Во-вторых, присмотритесь к ремням безопасности. После сильной аварии их приходится менять и здесь также важно совпадение маркировки на них с модельным годом автомобиля.
Читайте также: Goodyear показала уникальные шины, наполненные живым мхом
Подытожим. Если машина находится в регулярно эксплуатации, то на ней гарантированно будут дефекты лакокрасочного покрытия, которые предыдущий владелец пытался устранить локальной покраской. Лично мы видим в освеженном бампере не больше трагедии, чем во временном несварении желудка. Куда хуже, если машина билась сильно или у нее есть технические проблемы, которые выльются в немалые траты. Не пренебрегайте сервисной диагностикой, поскольку именно она откроет правду на реальное техническое состояние. И помните – даже если машина качественно восстановлена после некритичной аварии, то она будет служить верой и правдой.
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