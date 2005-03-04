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Раздел: Авто  
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В Женеве показали гиперкар Corbellati Missile, развивающий скорость до 500 км/ч

В Женеве показали гиперкар Corbellati Missile, развивающий скорость до 500 км/ч Автомобиль имеет огромную мощность - 1800 лошадиных сил.

На Женевском автосалоне представили ураганный гиперкар Corbellati Missile. Его разработчики утверждают, что создали самый быстрый автомобиль в мире, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на GoGetNews.

Заявленная максимальная скорость Corbellati Missile – 500 км/ч. Такого результата позволяет добиться огромный 9-литровый V8 твин-турбо мощностью 1800 л. с. и максимальным крутящим моментом в 2350 Н∙м. Кстати, изначально мотор предназначался для скоростных катеров.

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Вся эта мощь приходится на задние колеса, хотя установлен самоблокирующийся дифференциал. А 6-ступенчатую секвентальную КПП позаимствовали у гоночных авто. Естественно, предусмотрены карбоново-керамические тормоза.

В Женеве показали гиперкар Corbellati Missile, развивающий скорость до 500 км/ч
В Женеве показали гиперкар Corbellati Missile, развивающий скорость до 500 км/ч
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 Теги: Corbellati Missile, гиперкар

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Сегодня, 08:59 » Автор: Евгений Шевченко
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