Раздел: Авто
В Женеве показали гиперкар Corbellati Missile, развивающий скорость до 500 км/ч
Автомобиль имеет огромную мощность - 1800 лошадиных сил.
На Женевском автосалоне представили ураганный гиперкар Corbellati Missile. Его разработчики утверждают, что создали самый быстрый автомобиль в мире, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на GoGetNews.
Заявленная максимальная скорость Corbellati Missile – 500 км/ч. Такого результата позволяет добиться огромный 9-литровый V8 твин-турбо мощностью 1800 л. с. и максимальным крутящим моментом в 2350 Н∙м. Кстати, изначально мотор предназначался для скоростных катеров.
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Вся эта мощь приходится на задние колеса, хотя установлен самоблокирующийся дифференциал. А 6-ступенчатую секвентальную КПП позаимствовали у гоночных авто. Естественно, предусмотрены карбоново-керамические тормоза.
На Женевском автосалоне представили ураганный гиперкар Corbellati Missile. Его разработчики утверждают, что создали самый быстрый автомобиль в мире, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на GoGetNews.
Заявленная максимальная скорость Corbellati Missile – 500 км/ч. Такого результата позволяет добиться огромный 9-литровый V8 твин-турбо мощностью 1800 л. с. и максимальным крутящим моментом в 2350 Н∙м. Кстати, изначально мотор предназначался для скоростных катеров.
Читайте также: Goodyear показала уникальные шины, наполненные живым мхом
Вся эта мощь приходится на задние колеса, хотя установлен самоблокирующийся дифференциал. А 6-ступенчатую секвентальную КПП позаимствовали у гоночных авто. Естественно, предусмотрены карбоново-керамические тормоза.
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