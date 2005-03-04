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Раздел: Авто  
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В Сети показали новые украинские пожарные автомобили

В Сети показали новые украинские пожарные автомобилиЗапас воды составляет 4000 л, для пенообразователя – 400 л.

Пожарные автомобили старейшего украинского предприятия по изготовлению такой техники ООО «Промышленная компания «Пожмашина» из пгт. Ладан, Прилукского района, Черниговской области известны многим. Недавно предприятие выполнило крупный заказ и поставило для украинских спасателей 130 новых пожарных автоцистерн АЦ-4-60 (530905)-515M.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на autocentre.ua.

Автоцистерны изготовлены на полноприводном шасси МАЗ-530905 (4х4) – с турбодизелем в 330 л.с. и двухрядной кабиной с боевым расчетом на 6+1 чел. Максимальная скорость достигает 85 км/ч. Длина машины – 8500 мм, ширина – 2550 мм и высота – 3400 мм. Масса автомобиля с полной загрузкой – 19 тонн.

Остановимся подробнее на оснащении для борьбы с огнем. Запас воды составляет 4000 л, для пенообразователя – 400 л. Запас напорных рукавов – 20 штук/общей длиной 400 м. В комплектацию входят один лафетный ствол Protek Style 622 с ручным управлением и 5 ручных стволов.

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Автоцистерна оборудована пожарным насосом ПН-60Б-Р-Р – с подачей 60 литров в секунду и напором в 100 метров. Номинальная частота вращения – 2700 об/мин. Наибольшая геометрическая высота всасывания – 7,5 м. Продолжительность заполнения насоса при наибольшей геометрической высоте всасывания – не более 60 секунд.

В Сети показали новые украинские пожарные автомобили
В Сети показали новые украинские пожарные автомобили
В Сети показали новые украинские пожарные автомобили
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 Теги: пожарные автомобили, авто, Украина

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Сегодня, 18:37 » Автор: Едгар Букмирза
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