Раздел: Авто
SsangYong представит европейскую версию пикапа Musso
Презентация автомобиля состоится на Женевском автосалоне.
Производитель обещает привезти европейскую версию своего пикапа на европейский рынок уже грядущим летом, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на AvtoDream.
В переводе с корейского Musso означает носорог, и грузовик так назван был неслучайно - он имеет прочный и мускулистый внешний вид и впечатляющие внедорожные возможности.
Несмотря на современный и, по общему признанию, впечатляющий внешний вид, Musso основан на «старой школе». Подобно флагманскому изготовителю Rexton, на котором он основан, Musso строится с использованием простого корпуса на рамной технологии, что не нарушает структурную целостность.
Еще один перенос от Rexton - это двигатель, который является тем же самым e-XDi220, мощностью 178 лошадиных сил и 400 Нм крутящего момента. Доступны трансмиссии с 6-ступенчатой МКПП или АКПП Aisin, которая уже используется рядом других марок в автомобильном мире.
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В салоне SsangYong Musso можно найти отделку из кожи Nappa, радио DAB и Bluetooth, 8-дюймовый экран, Apple CarPlay, Android Auto и Wi-Fi.
Производитель обещает привезти европейскую версию своего пикапа на европейский рынок уже грядущим летом, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на AvtoDream.
В переводе с корейского Musso означает носорог, и грузовик так назван был неслучайно - он имеет прочный и мускулистый внешний вид и впечатляющие внедорожные возможности.
Несмотря на современный и, по общему признанию, впечатляющий внешний вид, Musso основан на «старой школе». Подобно флагманскому изготовителю Rexton, на котором он основан, Musso строится с использованием простого корпуса на рамной технологии, что не нарушает структурную целостность.
Еще один перенос от Rexton - это двигатель, который является тем же самым e-XDi220, мощностью 178 лошадиных сил и 400 Нм крутящего момента. Доступны трансмиссии с 6-ступенчатой МКПП или АКПП Aisin, которая уже используется рядом других марок в автомобильном мире.
Читайте также: На Женевском автосалоне представили новый Mercedes
В салоне SsangYong Musso можно найти отделку из кожи Nappa, радио DAB и Bluetooth, 8-дюймовый экран, Apple CarPlay, Android Auto и Wi-Fi.
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