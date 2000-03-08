Раздел: Авто
Ferrari «воскресит» купе 250 GTO
Ferrari 250 GTO — автомобиль класса гран туризмо, который производился с 1962 по 1964 год для участия в гонках FIA категории GT3.
Как сообщает портал Motor1, итальянская компания всерьёз рассматривает возможность по «реинкарнации» своего легендарного купе 250 GTO, о чём во время проходящего автосалона в Женеве рассказал руководитель концерна Fiat Chrysler Automobiles Серджио Маркионе, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Avtodream
По его словам, Jaguar неплохо справился с проектом E-Type, и хотя Ferrari не собирается жить прошлыми успехами, но в будущие годы компания представит нечто в духе классических автомобилей марки.
Jaguar продал шесть экземпляров воскрешённой модели E-Type, после чего произвёл девять экземпляров родстера XKSS, каждый из которых обошёлся покупателям в 1,5 миллиона долларов. Месяц назад стало известно, что в ближайшем будущем Jaguar произведёт 25 экземпляров родстеров D-Type, а это говорит о том, что такие мелкосерийные проекты приносят компании прибыль.
Aston Martin тоже не стоит в стороне: чуть более года назад компания заявила, что произведёт 25 экземпляров купе DB4 GT.
Ferrari 250 GTO — автомобиль класса гран туризмо, который производился с 1962 по 1964 год для участия в гонках FIA категории GT3.
Автомобиль весил менее 900 килограмм, хотя под его капотом находился трёхлитровый мотор V12 объёмом три литра, который развивал мощность около 300 лошадиных сил.
Читайте также: Подробности об обновленном купе Ferrari F12berlinetta
Видимо, Ferrari может в будущем пойти по стопам Jaguar и Aston Martin, тем более что поклонников у итальянской марки предостаточно.
Как сообщает портал Motor1, итальянская компания всерьёз рассматривает возможность по «реинкарнации» своего легендарного купе 250 GTO, о чём во время проходящего автосалона в Женеве рассказал руководитель концерна Fiat Chrysler Automobiles Серджио Маркионе, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Avtodream
По его словам, Jaguar неплохо справился с проектом E-Type, и хотя Ferrari не собирается жить прошлыми успехами, но в будущие годы компания представит нечто в духе классических автомобилей марки.
Jaguar продал шесть экземпляров воскрешённой модели E-Type, после чего произвёл девять экземпляров родстера XKSS, каждый из которых обошёлся покупателям в 1,5 миллиона долларов. Месяц назад стало известно, что в ближайшем будущем Jaguar произведёт 25 экземпляров родстеров D-Type, а это говорит о том, что такие мелкосерийные проекты приносят компании прибыль.
Aston Martin тоже не стоит в стороне: чуть более года назад компания заявила, что произведёт 25 экземпляров купе DB4 GT.
Ferrari 250 GTO — автомобиль класса гран туризмо, который производился с 1962 по 1964 год для участия в гонках FIA категории GT3.
Автомобиль весил менее 900 килограмм, хотя под его капотом находился трёхлитровый мотор V12 объёмом три литра, который развивал мощность около 300 лошадиных сил.
Читайте также: Подробности об обновленном купе Ferrari F12berlinetta
Видимо, Ferrari может в будущем пойти по стопам Jaguar и Aston Martin, тем более что поклонников у итальянской марки предостаточно.
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