Раздел: Авто
Названы основные принципы правильной установки автомобиля на стоянку
Придерживаясь этих советов, вы сможете обезопасить свою машину.
Оставляя автомобиль под открытым небом, важно защитить его множества негативных факторов. Если этого не сделать, машина быстрей придёт в негодность или вовсе получит серьёзные повреждения, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Трансмиссию.
Как выбрать место для стоянки
- Стоянка должна хорошо просматриваться с окна квартиры/офиса.
- В автомобиле должна быть охранная сигнализация.
- Не оставляйте авто под многокрватирными домами или строящимися зданиями — сверху может прилететь неприятный сюрприз.
- Не оставляйте авто возле мусорных площадок — при уборке мусор может попасть на кузов машины и повредить его.
- Не паркуйтесь возле коммуникаций — в случае их поломки аварийные службы грубо передвинут авто в сторону.
- Желательно, чтобы машина стояла подальше от луж — в противном случае проезжающие мимо машины будут забрызгивать ваше авто, что приведёт к ускорению коррозии металла.
Почему нельзя ставить авто под деревом
Защищая авто от солнца, автовладельцы рискуют увидеть в результате сильного порыва ветра упавшее на автомобиль дерево. Птицы, сидящие на дереве, загрязняют автомобиль экскрементами. Это не только эстетически неприятно — продукты жизнедеятельности птиц разъедают лакокрасочное покрытие, особенно если в нём есть микротрещины.
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Правила парковки предельно простые. Выполняя их, любимая машина будет в отличном состоянии даже после длительного простоя под открытым небом.
Оставляя автомобиль под открытым небом, важно защитить его множества негативных факторов. Если этого не сделать, машина быстрей придёт в негодность или вовсе получит серьёзные повреждения, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Трансмиссию.
Как выбрать место для стоянки
- Стоянка должна хорошо просматриваться с окна квартиры/офиса.
- В автомобиле должна быть охранная сигнализация.
- Не оставляйте авто под многокрватирными домами или строящимися зданиями — сверху может прилететь неприятный сюрприз.
- Не оставляйте авто возле мусорных площадок — при уборке мусор может попасть на кузов машины и повредить его.
- Не паркуйтесь возле коммуникаций — в случае их поломки аварийные службы грубо передвинут авто в сторону.
- Желательно, чтобы машина стояла подальше от луж — в противном случае проезжающие мимо машины будут забрызгивать ваше авто, что приведёт к ускорению коррозии металла.
Почему нельзя ставить авто под деревом
Защищая авто от солнца, автовладельцы рискуют увидеть в результате сильного порыва ветра упавшее на автомобиль дерево. Птицы, сидящие на дереве, загрязняют автомобиль экскрементами. Это не только эстетически неприятно — продукты жизнедеятельности птиц разъедают лакокрасочное покрытие, особенно если в нём есть микротрещины.
Читайте также: Эксперт рассказал, как механики обманывают клиентов СТО
Правила парковки предельно простые. Выполняя их, любимая машина будет в отличном состоянии даже после длительного простоя под открытым небом.
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