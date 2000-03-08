Раздел: Авто
Дизайнер показал, как могла бы выглядеть современная версия "Победы"
Легендарный советский автомобиль получил современный внешний вид.
Победа – культовая модель советского автопрома. Экземпляры в хорошем состоянии высоко ценятся среди коллекционеров, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на АвтоЦентр.
Как и горбатый Запорожец, ГАЗ Победа является частью истории и у некоторых ассоциируется со временами, когда трава была зеленее, вода была прозрачней, а солнце светило ярче.
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Мы уже писали, каким мог быть новый Запорожец, но не будет. Сейчас же предлагаем вашему вниманию взглянуть, какой могла быть новая ГАЗ Победа по мнению дизайнера Сергея Баринова.
Победа – культовая модель советского автопрома. Экземпляры в хорошем состоянии высоко ценятся среди коллекционеров, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на АвтоЦентр.
Как и горбатый Запорожец, ГАЗ Победа является частью истории и у некоторых ассоциируется со временами, когда трава была зеленее, вода была прозрачней, а солнце светило ярче.
Читайте также: Эксперт назвал самые надежные автомобили, сделанные в 90-х
Мы уже писали, каким мог быть новый Запорожец, но не будет. Сейчас же предлагаем вашему вниманию взглянуть, какой могла быть новая ГАЗ Победа по мнению дизайнера Сергея Баринова.
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