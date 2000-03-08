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Раздел: Авто  
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Дизайнер показал, как могла бы выглядеть современная версия "Победы"

Дизайнер показал, как могла бы выглядеть современная версия "Победы" Легендарный советский автомобиль получил современный внешний вид.

Победа – культовая модель советского автопрома. Экземпляры в хорошем состоянии высоко ценятся среди коллекционеров, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на АвтоЦентр.

Как и горбатый Запорожец, ГАЗ Победа является частью истории и у некоторых ассоциируется со временами, когда трава была зеленее, вода была прозрачней, а солнце светило ярче.

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Мы уже писали, каким мог быть новый Запорожец, но не будет. Сейчас же предлагаем вашему вниманию взглянуть, какой могла быть новая ГАЗ Победа по мнению дизайнера Сергея Баринова.

Дизайнер показал, как могла бы выглядеть современная версия "Победы"
Дизайнер показал, как могла бы выглядеть современная версия "Победы"
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 Теги: Победа, дизайн

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Сегодня, 02:39 » Автор: Евгений Шевченко
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