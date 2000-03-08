В Украине могут расширить список медицинских противопоказаний к вождению

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С 12-го марта вступает в силу приказ МВД и МОЗ Украины №65-80, в котором оба ведомства утвердили «Положение о медицинском осмотре кандидатов в водители и водителей транспортных средств». В Этом документе разъясняются особенности проведения медосмотра водителей, их виды и периодичность проведения Так, в частности