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Раздел: Авто  
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В Украине могут расширить список медицинских противопоказаний к вождению

В Украине могут расширить список медицинских противопоказаний к вождению Проект приказа министерства здравоохранения включает большой перечень болезней.

На сайте Министерства здравоохранения Украины обнародован проект приказа, в котором содержится перечень медицинских противопоказаний для кандидатов в водители и водителей транспортных средств, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на ТвояМашина.

Список противопоказаний получился довольно большим. В первую очередь в нем значатся болезни глаз, отклонения зрения. При этом нарушение цветоощущения допускаются.

Ряд ограничений касается инвалидов, имеющих протезы и у которых есть проблемы с руками или ногами.

К вождению предлагают не допускать людей, больных геморроем, водянкой яичка или семенного канатика.

Кроме этого к вождению предлагают не допускать людей, имеющих заболевания сосудов, врожденные или приобретенные пороки сердца, гипертонические болезни, болезни крови.

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Такой список болезней широко обсуждается среди водителей в соцсетях, ведь людей с подобными проблемами здоровья очень много, в том числе среди водителей.
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 Теги: вождение, права, болезни

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Сегодня, 07:33 » Автор: Евгений Шевченко
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+1
Николай  
Сегодня, 07:51

Да они не знают как ,не знают как избавится от водителей, запретите ездить вообще,дибилы дороги ремонтируйте лучше

Ну сколько дюдей, было сбито ( погибло ) изза того что вкого то геморой или сердечное заболевание, А СКОЛЬКО ПОГИБЛО ИЗА ПЯНЫХ ВОДИТЕЛЕЙ ИЛИ НАРКОМАНОВ ЗА РУЛЁМ , ААААА ИДИОТЫ ДОЛБАННЫЕ 20 Километров ограничение введите дебили и всё нормально бутет один неадекват в Парламенте кого мы выбрали за анти корупционный суд голосуйте ДЕБИЛЫ

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+1
Влад  
Сегодня, 08:06

Я так понимаю,что инвалидный знак на машине отменяется?А не нарушаются ли в таком случае права инвалидов по закону об инвалидах,а Конституция не нарушается,за счёт ссужения прав инвалидов?Порошенко,утихомирь распоясовшуюся министра здравоохранения Супрун,или тебе мало очагов напряжения?

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