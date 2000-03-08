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В Украине могут расширить список медицинских противопоказаний к вождению
Проект приказа министерства здравоохранения включает большой перечень болезней.
На сайте Министерства здравоохранения Украины обнародован проект приказа, в котором содержится перечень медицинских противопоказаний для кандидатов в водители и водителей транспортных средств, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на ТвояМашина.
Список противопоказаний получился довольно большим. В первую очередь в нем значатся болезни глаз, отклонения зрения. При этом нарушение цветоощущения допускаются.
Ряд ограничений касается инвалидов, имеющих протезы и у которых есть проблемы с руками или ногами.
К вождению предлагают не допускать людей, больных геморроем, водянкой яичка или семенного канатика.
Кроме этого к вождению предлагают не допускать людей, имеющих заболевания сосудов, врожденные или приобретенные пороки сердца, гипертонические болезни, болезни крови.
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Такой список болезней широко обсуждается среди водителей в соцсетях, ведь людей с подобными проблемами здоровья очень много, в том числе среди водителей.
На сайте Министерства здравоохранения Украины обнародован проект приказа, в котором содержится перечень медицинских противопоказаний для кандидатов в водители и водителей транспортных средств, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на ТвояМашина.
Список противопоказаний получился довольно большим. В первую очередь в нем значатся болезни глаз, отклонения зрения. При этом нарушение цветоощущения допускаются.
Ряд ограничений касается инвалидов, имеющих протезы и у которых есть проблемы с руками или ногами.
К вождению предлагают не допускать людей, больных геморроем, водянкой яичка или семенного канатика.
Кроме этого к вождению предлагают не допускать людей, имеющих заболевания сосудов, врожденные или приобретенные пороки сердца, гипертонические болезни, болезни крови.
Читайте также: Дизайнер показал, как могла бы выглядеть современная версия "Победы"
Такой список болезней широко обсуждается среди водителей в соцсетях, ведь людей с подобными проблемами здоровья очень много, в том числе среди водителей.
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