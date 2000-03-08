Раздел: Авто
В Японии беспилотные автомобили будут доставлять пиццу
В автомобиле Toyota Estima будет находится водитель, который в случае необходимости сможет взять управления машиной на себя.
В Японии начали испытания по доставки корреспонденции с помощью беспилотных автомобилей. Для будут использовать машины Toyota Estima. Об этом сообщает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на autonews.ru. Там рассказали, что машины с автономной системой управления начнут перевозить посылки и письма.
Изначально микроавтобус Toyota Estima начнет курсировать по маршруту центральный почтамт у главного Токийского железнодорожного вокзала — почтовое отделение в центральном квартале города. В автомобиле будет находится водитель, который в случае необходимости сможет взять управления машиной на себя.
«В беспилотной машине будет находиться водитель. Это официальное требование, предъявляемое к испытаниям таких машин», — рассказал представитель почты Японии.
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В ходе тестов реальную корреспонденцию автомобиль перевозить не будет. На первом этапе ее заменяет имитация груза. Для маршрута во время испытаний составит два километра. Ожидается, что флот беспилотных автомобилей почты Японии полностью заработает к 2020 году.
В Японии начали испытания по доставки корреспонденции с помощью беспилотных автомобилей. Для будут использовать машины Toyota Estima. Об этом сообщает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на autonews.ru. Там рассказали, что машины с автономной системой управления начнут перевозить посылки и письма.
Изначально микроавтобус Toyota Estima начнет курсировать по маршруту центральный почтамт у главного Токийского железнодорожного вокзала — почтовое отделение в центральном квартале города. В автомобиле будет находится водитель, который в случае необходимости сможет взять управления машиной на себя.
«В беспилотной машине будет находиться водитель. Это официальное требование, предъявляемое к испытаниям таких машин», — рассказал представитель почты Японии.
Читайте также: В Украине могут расширить список медицинских противопоказаний к вождению
В ходе тестов реальную корреспонденцию автомобиль перевозить не будет. На первом этапе ее заменяет имитация груза. Для маршрута во время испытаний составит два километра. Ожидается, что флот беспилотных автомобилей почты Японии полностью заработает к 2020 году.
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