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Первое официальное видео новой модели Ferrari

Первое официальное видео новой модели FerrariКупе Ferrari 488 Pista, дебютировавшее на Женевском автосалоне, получило самый мощный атмосферный двигатель в истории марки.

Компания Ferrari опубликовало первое официальное видео своей новой модели — купе 488 Pista. Публичная премьера суперкара, получившего самый мощный атмосферный мотор в истории «Феррари», состоялась 6 марта на Женевском автосалоне, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на autonews.ru.

В конструкции купе увеличили долю использования композитных материалов, благодаря чему масса автомобиля снизилась почти на 90 кг — до 1280 килограммов. Кроме того, для Ferrari 488 Pista разработали новый кузовной обвес, который улучшил аэродинамические показатели на 20%.

Ferrari 488 Pista оснастили модернизированным 3,9-литровым твин-турбо мотором V8, развивающим 720 л.с. и 770 Нм крутящего момента. Более мощный двигатель и уменьшенная масса позволит купе 488 Pista ускоряться с места до «сотни» за 2,85 секунды — на 0,2 секунды быстрее 488 GTB.

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Ferrari 488 Pista проезжает круг по тестовой трассе во Фьорано за 1 минуту 21,5 секунды, что всего лишь на две секунды медленнее одного из быстрейших суперкаров в мире — LaFerrari.

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 Теги: Ferrari, видео

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Сегодня, 16:35 » Автор: Богдан Процив
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