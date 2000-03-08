» » Представлен возрожденный Ford Mustang California Special
Раздел: Авто  
0

Представлен возрожденный Ford Mustang California Special

Представлен возрожденный Ford Mustang California Special Специальное издание отдаст дань своему знаменитому предку.

В новом модельном году Ford Mustang Marks использует технологию rev-matching и звуковую систему Bang & Olufsen мощностью 1000 Вт.

Поклонники этой ретро-модели будут рады, узнав, что специальное издание отдаст дань своему знаменитому предку и получит ту же очерненную переднюю решетку и черный логотип Ebony Black и Race Red California на крышке багажника.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на car.ru.

Ford Mustang Marks 2019 «сидит» на эксклюзивных 5-пятиспицевых колесах и позаимствовал сплиттер у Mustang Performance Pack 1.

Mustang California Special 2019 выделяется благодаря тиснению «GT/CS» на черных замшевых сидениях с красной контрастной строчкой. Также Ford поместил напольные коврики GT/CS и более яркие значки на приборной панели со стороны пассажира.

Читайте также: Ford Mustang оснастили суперсовременной приборной панелью


Помимо этого новинкой для 2019MY является технология rev-matching для Mustang GT и ее 5,0-литровый турбоагрегат V8 с 460 лошадиными силами и 570 Нм крутящего момента.

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: Ford Mustang California Special, авто

Загрузка...
загрузка...
Сегодня, 22:43 » Автор: Едгар Букмирза
     581
     0

Похожие новости по теме

Ford Mustang оснастили суперсовременной приборной панелью Ford Mustang оснастили суперсовременной приборной панелью

Представлен спортивный автомобиль 2018 Ford Mustang, официальные продажи которого должны начаться осенью нынешнего года.

Ford Mustang выпустил авто для полиции Ford Mustang выпустил авто для полиции

В качестве рекламы тюнинг-ателье Wolf Racing подготовило Ford Mustang для полиции Германии.

Ford Mustang получит обновленную коробку передач Ford Mustang получит обновленную коробку передач

Коробка передач разработана компанией Ford в тандеме с General Motors.

Ford разрабатывает обновленную версию Mustang Ford разрабатывает обновленную версию Mustang

Новинка появится в продаже в 2018 году.

Первый Ford Mustang нового поколения купили за $300 тысяч Первый Ford Mustang нового поколения купили за $300 тысяч

Первый экземпляр нового Ford Mustang был продан на аукционе за 300 тысяч долларов.


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите текст с изображения: *


наверх