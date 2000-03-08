Раздел: Авто
Представлен возрожденный Ford Mustang California Special
Специальное издание отдаст дань своему знаменитому предку.
В новом модельном году Ford Mustang Marks использует технологию rev-matching и звуковую систему Bang & Olufsen мощностью 1000 Вт.
Поклонники этой ретро-модели будут рады, узнав, что специальное издание отдаст дань своему знаменитому предку и получит ту же очерненную переднюю решетку и черный логотип Ebony Black и Race Red California на крышке багажника.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на car.ru.
Ford Mustang Marks 2019 «сидит» на эксклюзивных 5-пятиспицевых колесах и позаимствовал сплиттер у Mustang Performance Pack 1.
Mustang California Special 2019 выделяется благодаря тиснению «GT/CS» на черных замшевых сидениях с красной контрастной строчкой. Также Ford поместил напольные коврики GT/CS и более яркие значки на приборной панели со стороны пассажира.
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Помимо этого новинкой для 2019MY является технология rev-matching для Mustang GT и ее 5,0-литровый турбоагрегат V8 с 460 лошадиными силами и 570 Нм крутящего момента.
В новом модельном году Ford Mustang Marks использует технологию rev-matching и звуковую систему Bang & Olufsen мощностью 1000 Вт.
Поклонники этой ретро-модели будут рады, узнав, что специальное издание отдаст дань своему знаменитому предку и получит ту же очерненную переднюю решетку и черный логотип Ebony Black и Race Red California на крышке багажника.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на car.ru.
Ford Mustang Marks 2019 «сидит» на эксклюзивных 5-пятиспицевых колесах и позаимствовал сплиттер у Mustang Performance Pack 1.
Mustang California Special 2019 выделяется благодаря тиснению «GT/CS» на черных замшевых сидениях с красной контрастной строчкой. Также Ford поместил напольные коврики GT/CS и более яркие значки на приборной панели со стороны пассажира.
Читайте также: Ford Mustang оснастили суперсовременной приборной панелью
Помимо этого новинкой для 2019MY является технология rev-matching для Mustang GT и ее 5,0-литровый турбоагрегат V8 с 460 лошадиными силами и 570 Нм крутящего момента.
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