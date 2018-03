Составлен список самых необычных авто, продающихся в Киеве

Согласно исследованию по уровню использования автомобилей Киев уже догнал Нью-Йорк. Но киевляне готовы платить не только за комфорт, но и уникальность машины, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Информатор LAMBORGHINI AVENTADORАвтомобиль класса суперкар Lamborghini Aventador 2011 года. Выпущен с дополнениями и лимитированным тиражом. Оборудован 6,5-литровым 12-цилиндровым двигателем, аэродинамическим обвесом и развивает скорость 350 км/ч. Уникальность машины ещё и в том, что она лишена полного привода. При массе в 1575 кг, автомобиль за 2 секунды развивает скорость в 100км/ч. Цена столь быстрой крошки составит $700 000 или 18 567 539 гривен.ROLLS-ROYCE PHANTOM COUPEЧетырехместный кабриолет Rolls-Royce Phantom 2007 года, его тюнинг версия. Производитель BMW. Как утверждает команда разработчиков, при создании машины они вдохновлялись образами классических гоночных яхт J-класса. Стоимость без рестайлинга составляет $600 000 или 15 915 119 гривен.SHELBY COBRAНастало время ретро-автомобилей. Так, Shelby Cobra британская легенда автомобилестроения. Машина 1968 года выпуска. Изготовлялся автомобиль фирмой AC Сars. Кожаная обивка и двигатель 2.9 литра. Легендарная машина воспевалась Марком Нопфлером в песне He Car was the One. Стоимость счастья $83 000 или 2 184 560 гривен.RENAISSANCE TROPICA ROADSTERСледующая в нашем списке Renaissance Tropica Roadster 1995 года, выпускалась в США молодой компанией Renaissance Cars. В мире всего 25 таких электромобилей. Защитники экологии, ликуйте! Машина заряжается от электричества и может развивать скорость до 110км/ч. Цена раритетной крохи составляет $350 000 или 9 283 819 гривен.ЭЛЕКТРА-2Машина напоминающая автомобиль из фильма «Назад в будущее», владельцем которой является пенсионер Валентин Гербштейн. Как утверждает счастливый обладатель, машина собиралась вручную. Выполнена из нержавеющей стали, имеет откидную крышу и при средней скорости в 50 км/ч может развивать скорость и в 150. Пикантность машине придают встроенные солнечные батареи, которые накапливают энергию каждый час солнцестояния. Машина является частым участником выставок и на продажу пока не выставлена.САМОДЕЛЬНЫЙ ВНЕДОРОЖНИКЗакрывает нашу подборку самодельный кроссовер. Изготовлен в 2015 году. Коробка автомат, двигатель бензиновый. Погода для такой машины должна быть исключительно хорошая. Внимание на дороге вам обеспеченно. Для такой машины не страшны ни ямы, ни падение дерева. Цена автомобиля 20 000$ или 526 400 гривен.