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Раздел: Авто  
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В США придумали интересный способ окраски автомобиля

В США придумали интересный способ окраски автомобиля Новое покрытие разработано на основе каучука.

Американцы изобрели удивительную автомобильную краску Proline, которая на кузове превращается в прочное цветовое покрытие на резиновой основе, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на АвтоЦентр.

Полная перекраска автомобиля – процесс сложный, трудоемкий и дорогостоящий. Между тем, машина иногда нуждается в перекраске, к примеру, после аварии. Либо же временами, не имея возможность поменять автомобиль на новый, хочется его «подшаманить», освежить с помощью покраски в иной, более яркий или модный цвет.

И дабы сделать этот процесс быстрым, простым и недорогим, американская компания DipYourCar изобрела необычную краску, которая по факту является жидкой резиной, распыляемой на кузов автомобиля, как обычный краситель.

Это покрытие называется Proline, его основа – каучук, и после его нанесения на кузов, оно превращается в автомобильную пленку. Его легко наносить, и в отличие от винила это покрытие на автомобиле не образует швов. Оно устойчиво к температурным перепадам, царапинам и химагентам, обладает хорошей адгезией, шесть слоев краски держится на кузове и колесных дисках около 3-5 лет, после чего его можно демонтировать просто руками, сняв с автомобиля сплошным слоем, будто одежду

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Эта краска-жидкая резина обладает широкой цветовой гаммой, и имеет четыре варианта блеска – матовый цвет, глянцевый, перламутровый и «хамелеон».

В США придумали интересный способ окраски автомобиля
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 Теги: жидкая резина, краска

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Сегодня, 04:53 » Автор: Евгений Шевченко
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