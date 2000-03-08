Раздел: Авто
Kia показала новые модели в Женеве
Многие посетители автосалона восприняли новинки с интересом.
Женевский автосалон стал местом дебюта целой россыпи новинок от бренда Kia. Помимо динамичного Rio в специальной версии GT-Line, поклонники корейского автопроизводителя познакомились с новым поколением Kia Ceed, представленным в кузовах «хэтчбек» и «универсал», сообщает Хроника.инфо со ссылкой на AutoNews.
Новый Kia Ceed
Kia Ceed, который стал одной из первых моделей Kia, созданных в Европе специально для европейских потребителей, предстал перед представителями медиа и потенциальными покупателями в виде радикально обновленной модели третьего поколения. Линейку Ceed покинул трехдверный хэтчбек, при этом и пятидверная версия, и универсал стали выглядеть заметно динамичнее.
Стремясь создать автомобиль, который отличается ярким экстерьером, азартной управляемостью и практичностью, дизайнеры Kia наделили новый Ceed «внешностью», в стиле фастбека Stinger и нового поколения седана Cerato. В целом авто стало ниже и шире при неизменной колесной базе равной 2 650 мм. Любители автомобилей «погорячее» смогут приобрести новый Ceed в еще более эмоциональной версии GT-Line, оснащенной четырехсекционными светодиодными противотуманными фарами Ice Qube
Что касается интерьера, то эргономика и качество отделочных материалов вышли на новый уровень, значительно расширен список оборудования, доступного для установки на новую модель.
Благодаря увеличению габаритов Kia Ceed и оптимизации внутреннего пространства, автомобиль, как в кузове «хэтчбек», так и «универсал», стал вместительнее. Объем багажного отделения у хэтча довели до 395 литров, тогда как «универсал» предоставляет владельцу 600 литров для размещения багажа.
Хэтчбек получил новую полностью независимую подвеску с иными настройками амортизаторов и пружин. Руль стал «острее». На смену атмосферному двигателю 1.6 пришел новый турбомотор 1.4 T-GDi мощностью 140 л.с. В наличии и 120-сильный литровый 1.0 T-GDi. Практичным людям адресован атмосферный бензиновый двигатель с рабочим объемом 1,4 литра и мощностью 100 л.с. Поклонникам дизелей адресован новый 1.6-литровый турбомотор. Он будет доступен в двух версиях мощностью 115 и 136 л.с., при этом крутящий момент составляет 280 Нм.
Для всех двигателей будет доступна 6-ступенчатая МКПП. Новые бензиновый и дизельный турбомоторы агрегатируются еще и 7-ступенчатой роботизированной КПП DCT с двумя сцеплениями.
Покупателям Kia Ceed нового поколения предложат и пакет ECO с активными жалюзи решетки радиатора, которые в зависимости от температурного режима работы двигателя открываются, улучшая охлаждение, или же, закрывшись, способствуют улучшению аэродинамики. Автомобили с пакетом ECO также получат заниженную подвеску, аэродинамические панели на днище кузова, а также шины Michelin со сниженным сопротивлением качению.
Kia Rio GT-Line
Линейку моделей Kia с «перчинкой» пополнил хэтбек Rio GT-Line. Автомобиль получил обновленную решетку радиатора, отделанную черным глянцем и хромом, 17-дюймовые легкосплавные диски серии GT-Line, светодиодные противотуманные фары Ice Cube, двойную хромированную насадку глушителя, обновленный задний бампер и спойлер пятой двери, окрашенный черной глянцевой краской.
В интерьере появились совершенно новый «спортивный» D-образный руль с отделкой перфорированной кожей, элементы декора «под карбон», черные кожаные сиденья с контрастной серой прострочкой.
Удовольствие от ежедневных поездок обеспечивает литровый 3-цилиндровый двигатель с турбонаддувом, который выдает 120 л.с. и 172 Нм крутящего момента. В комбинированном режиме движения такой мотор потребляет около 4,7 л / 100 км (по данным Kia Motors Corporation). Агрегатирован он с 6-ступенчатой механической коробкой передач.
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Позже пакет GT-Line станет доступен покупателям Kia Rio с атмосферными двигателями объемом 1,2 и 1,4 литра, а также модификаций, оснащенных роботизированной КПП с двумя сцеплениями.
Женевский автосалон стал местом дебюта целой россыпи новинок от бренда Kia. Помимо динамичного Rio в специальной версии GT-Line, поклонники корейского автопроизводителя познакомились с новым поколением Kia Ceed, представленным в кузовах «хэтчбек» и «универсал», сообщает Хроника.инфо со ссылкой на AutoNews.
Новый Kia Ceed
Kia Ceed, который стал одной из первых моделей Kia, созданных в Европе специально для европейских потребителей, предстал перед представителями медиа и потенциальными покупателями в виде радикально обновленной модели третьего поколения. Линейку Ceed покинул трехдверный хэтчбек, при этом и пятидверная версия, и универсал стали выглядеть заметно динамичнее.
Стремясь создать автомобиль, который отличается ярким экстерьером, азартной управляемостью и практичностью, дизайнеры Kia наделили новый Ceed «внешностью», в стиле фастбека Stinger и нового поколения седана Cerato. В целом авто стало ниже и шире при неизменной колесной базе равной 2 650 мм. Любители автомобилей «погорячее» смогут приобрести новый Ceed в еще более эмоциональной версии GT-Line, оснащенной четырехсекционными светодиодными противотуманными фарами Ice Qube
Что касается интерьера, то эргономика и качество отделочных материалов вышли на новый уровень, значительно расширен список оборудования, доступного для установки на новую модель.
Благодаря увеличению габаритов Kia Ceed и оптимизации внутреннего пространства, автомобиль, как в кузове «хэтчбек», так и «универсал», стал вместительнее. Объем багажного отделения у хэтча довели до 395 литров, тогда как «универсал» предоставляет владельцу 600 литров для размещения багажа.
Хэтчбек получил новую полностью независимую подвеску с иными настройками амортизаторов и пружин. Руль стал «острее». На смену атмосферному двигателю 1.6 пришел новый турбомотор 1.4 T-GDi мощностью 140 л.с. В наличии и 120-сильный литровый 1.0 T-GDi. Практичным людям адресован атмосферный бензиновый двигатель с рабочим объемом 1,4 литра и мощностью 100 л.с. Поклонникам дизелей адресован новый 1.6-литровый турбомотор. Он будет доступен в двух версиях мощностью 115 и 136 л.с., при этом крутящий момент составляет 280 Нм.
Для всех двигателей будет доступна 6-ступенчатая МКПП. Новые бензиновый и дизельный турбомоторы агрегатируются еще и 7-ступенчатой роботизированной КПП DCT с двумя сцеплениями.
Покупателям Kia Ceed нового поколения предложат и пакет ECO с активными жалюзи решетки радиатора, которые в зависимости от температурного режима работы двигателя открываются, улучшая охлаждение, или же, закрывшись, способствуют улучшению аэродинамики. Автомобили с пакетом ECO также получат заниженную подвеску, аэродинамические панели на днище кузова, а также шины Michelin со сниженным сопротивлением качению.
Kia Rio GT-Line
Линейку моделей Kia с «перчинкой» пополнил хэтбек Rio GT-Line. Автомобиль получил обновленную решетку радиатора, отделанную черным глянцем и хромом, 17-дюймовые легкосплавные диски серии GT-Line, светодиодные противотуманные фары Ice Cube, двойную хромированную насадку глушителя, обновленный задний бампер и спойлер пятой двери, окрашенный черной глянцевой краской.
В интерьере появились совершенно новый «спортивный» D-образный руль с отделкой перфорированной кожей, элементы декора «под карбон», черные кожаные сиденья с контрастной серой прострочкой.
Удовольствие от ежедневных поездок обеспечивает литровый 3-цилиндровый двигатель с турбонаддувом, который выдает 120 л.с. и 172 Нм крутящего момента. В комбинированном режиме движения такой мотор потребляет около 4,7 л / 100 км (по данным Kia Motors Corporation). Агрегатирован он с 6-ступенчатой механической коробкой передач.
Читайте также: Составлен список самых необычных авто, продающихся в Киеве
Позже пакет GT-Line станет доступен покупателям Kia Rio с атмосферными двигателями объемом 1,2 и 1,4 литра, а также модификаций, оснащенных роботизированной КПП с двумя сцеплениями.
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